نشست ویرایش نشر با حضور آذرنگ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویرایش نشر با حضور عبدالحسین آذرنگ فردا جمعه ۱۵ اردیبهشت همزمان با سومین روز برپایی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مجموعه شهر آفتاب برگزار می شود.

به این ترتیب، اولین نشست سرای کارگاه‌های هم‌اندیشی نمایشگاه، فردا جمعه از ساعت ۱۰:۳۰ با موضوع ویرایش نشر برگزار با حضور عبدالحسین آذرنگ، هومن عباس چور و مهدی قنواتی برگزار می‌شود.

در نشست دوم سرای کارگاه‌های هم‎اندیشی از ساعت ۱۴:۳۰ عباس حاجی‌آقالو، فتح‌الله فروغی و فرید مرادی دررابطه با مولفه‌های محوری صلاحیت حرفه‌ای نشر به بیان سخنانی خواهند پرداخت.

نخستین نشست سرای اهل قلم علمی و فرهنگی از ساعت ۱۰:۳۰ با عنوان مفهوم شناسی ایثار و شهادت از طرف بنیاد شهید تشکیل می‌شود. نشست دوم این سرا هم در ساعت ۱۴.۰۰ با معرفی تازه‌های نشر آستان رضوی خواهد بود.

برنامه سرای کتاب نما(۱) در ساعت ۱۴:۰۰ به رونمایی کتاب فیلم‌نامه‌نویسی توسط انتشارات سمت اختصاص خواهد داشت و در نشست سرای کتاب نمای (۲)، رونمایی از سه کتاب ادبیات ایتالیایی توسط انتشارات خورشید در ساعت ۱۰.۳۰ برگزار خواهد شد.

سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برپاست.