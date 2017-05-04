به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام و پایانی شانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر درحالی برگزار شد که پرسپولیس از چند هفته قبل قهرمانی خود در این مسابقات را قطعی کرده بود و در دیداری تشریفاتی برای خودش و سرنوشت ساز برای حریف به مصاف سیاه جامگان رفت و یک بر صفر باخت تا تیم مشهد در لیگ برتر ماندگار شود.

استقلال تهران هم در ورزشگاه آزادی بازی یک بر صفر باخته را دو بر یک از سپاهان برد تا به عنوان نایب قهرمانی لیگ شانزدهم دست پیدا کند. تراکتورسازی هم با وجود پیروزی برابر نفت تهران اما در همان رده سوم باقی ماند و یک برد بی اثر را رقم زد.

در پایان لیگ شانزدهم تیم های ماشین سازی تبریز و صبای قم به دسته اول سقوط کردند. صبای قم در روز آخر برابر استقلال خوزستان یک بر دو شکست خورد و بعد از ماشین سازی راهی لیگ دسته اول شد.

نتایج دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر به شرح زیر است:

* استقلال تهران ۲ - سپاهان اصفهان یک

گل ها: جابر انصاری(۵۸) و فرشید باقری (۸۸) برای استقلال - مهرداد محمدی(۴۰) برای سپاهان

* سیاه جامگان مشهد یک - پرسپولیس صفر

گل: روح الله سیف اللهی(۴۸)

* سایپا تهران یک - ماشین سازی تبریز صفر

گل: رضا جعفری(۹۴)

* تراکتورسازی تبریز یک - نفت تهران صفر

گل: لوسیانو ادینیو(۹۰)

* صبای قم یک - استقلال خوزستان ۲

گل: میثم مجیدی(۳۷- پنالتی) برای صبا - علی اصغر عاشوری(۴۵ و ۸۸) برای استقلال

* گسترش فولاد تبریز یک - صنعت نفت آبادان صفر

گل: لوسیانو پریرا(۳۷)

* ذوب آهن اصفهان ۲ - پدیده مشهد صفر

گل: مهدی رجب زاده(۱۰ - پنالتی) و محمدرضا حسینی(۵۳)

* فولاد خوزستان یک - پیکان تهران ۲

گل: ایوب والی(۳۶ - پنالتی) برای فولاد - مهدی شیری(۶۷ و ۹۴ - پنالتی) برای پیکان