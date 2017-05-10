بدرقه تیم فوتبال جوانان به جام جهانی در جشن هواداران فوتبال ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در جشن بزرگ هواداران تیمهای ملی (سامانه ۹۰۹۰)، مراسم بدرقه تیمهای ملی فوتبال جوانان و فوتسال امید ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی جوانان و قهرمانی آسیا برگزار میشود.
در این رویداد ویژه که مسئولان و دستاندرکاران و پیشکسوتان فوتبال کشور، علاقهمندان و حامیان مردمی تیم ملی و جمعی از ورزشکاران ملیپوش و هنرمندان برجستة کشور حضور دارند، علاوه بر ارائه گزارش دستاوردهای چهارساله سامانه ۹۰۹۰ برای فوتبال کشور، جوایز نفیسی به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال به حامیان تیم ملی اهدا خواهد شد.
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