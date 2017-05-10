  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۴۵

بدرقه تیم فوتبال جوانان به جام جهانی در جشن هواداران فوتبال ملی

بدرقه تیم فوتبال جوانان به جام جهانی در جشن هواداران فوتبال ملی

تیم فوتبال جوانان ایران با بدرقه ای در جشن هواداران فوتبال ملی راهی جام جهانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در جشن بزرگ هواداران تیم‌های ملی (سامانه ۹۰۹۰)، مراسم بدرقه تیم‌های ملی فوتبال جوانان و فوتسال امید ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی جوانان و قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.

در این رویداد ویژه که مسئولان و دست‌اندرکاران و پیشکسوتان فوتبال کشور، علاقه‌مندان و حامیان مردمی تیم ملی و جمعی از ورزشکاران ملی‌پوش و هنرمندان برجستة کشور حضور دارند، علاوه بر ارائه گزارش دستاوردهای چهارساله سامانه ۹۰۹۰ برای فوتبال کشور، جوایز نفیسی به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال به حامیان تیم ملی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 3975828
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها