به گزارش خبرنگار مهر، بخش ناشران کودک و نوجوان سی امین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در گزارشی به وضعیت برپایی سالن کودک و نوجوان در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران پرداخته است. این گزارش که مخاطب خود را «ناشران کتابهای کودک و نوجوان» عنوان کرده، به شرح زیر است:
امسال حدود ۴۰۰ ناشر کودک و نوجوان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شرکت کردهاند. در سالهای گذشته تلاش میکردیم حتیالامکان شرایط آئیننامه ثبتنام نمایشگاه را مدنظر داشته باشیم. بخشی از ملاکهای آییننامه وضوابط حضور ناشران داخلی به صورت کیفی تعریف شده بود و مشکلاتی در امتیازبندی ایجاد میکرد. برای اینکه بتوانیم معیارهای ثبتنام را کمّی کنیم و معیارهای کیفی را به عدد و رقم تبدیل کرده و بر اساس آن متراژ غرفه هر ناشر را مشخص کنیم، فعالیتهایی انجام شد.
جلسه هماندیشی و ارائه گزارش و پرسش و پاسخ در مورد نمایشگاه ۹۵ در محل سالن همایش انجمن با دعوت از کلیه ناشرین شرکت کننده در نمایشگاه در (چهارم تیر ماه ۹۵) برگزار شد. سپس از ۱۷ ناشر غیرعضو انجمن که در جلسه هم اندیشی حضور نداشتند، با رعایت تنوع دیدگاه دعوت به ملاقات در جلسات یک یا دو نفره و گفتگوی تخصصی شد (۱۴ ناشر در این جلسات شرکت کردند.) با ثبت نظرهای جمع آوری شده، به کمک مشاور بررسیهای لازم در این حوزه را انجام دادیم و بالاخره بهمن ماه ۱۳۹۵ شیوه نامهای برای ارزیابی کیفی با ۱۸ متغیر تدوین شد و به نظر و تائید مسئولان مربوطه رسید.
توجه به چاپ اول و تالیف، عمدهترین ملاکی است که در شیوه نامه ثبتنام لحاظ شده است. بعد از آن موارد دیگری مانند تالیف یا ترجمه، تعداد دایره المعارفها، فرهنگنامهها، برگزیده شدن کتابها در جشنوارههای داخلی و خارجی، ناشر یا کتاب سال و کتاب تقدیری سال، قطع کتابها و کتابهای تالیفی دست ساز و... مورد توجه قرار گرفته است.
برای کسب اطلاعات به آماری که از سوی بانک اطلاعاتی خانه کتاب در اختیار ما قرار داده شد، استناد کردیم و آن را ملاک ثبت اطلاعات ناشران و امتیازدهی قرار دادیم. بنابراین اگر مشکلی در آمار وجود داشته باشد، به اطلاعات پایهای ناشران در موسسه خانه کتاب برمیگردد که مستلزم مراجعه، حضور و کنترل بوده است. البته انجمن فرهنگی ناشران کودک در آذر و دی ماه سال گذشته به ناشران کودک و نوجوان اعلام کرده بود که حتماً برای اصلاح آمارشان به خانه کتاب مراجعه کنند.
بر اساس امتیازبندیهای صورت گرفته در مجموع ۵۲ درصد ناشران نسبت به سال قبل امتیاز کمتری کسب کردند و ۳۶ درصد ناشران به خاطر اینکه سال پرکارتری داشتهاند، امتیاز بالاتری کسب کردند.
به لحاظ تشدید کنترلها از طرف ستاد ایمنی و بحران شهر تهران و سخت گیریهای تشدید شده، مرحله بررسی و تجدید و تصویب نقشه سالنها زمانبر شد. نگاه ویژهای (از نظر ایمنی) نسبت به نقشه و عرض راهروها اعمال شد. به همین دلیل از متراژ مفید سالنها ۴۰۰ متر کم و به متراژ راهروها اضافه شد. با این وجود تلاش کردیم با صرفهجویی در متراژ غرفه ناشران پُرکتاب، امکان ارائه غرفه به ناشران بیشتری را فراهم کنیم.
بر اساس تشخیص ستاد ایمنی و بحران باید تمام درها با در یک تکه و عریضتر تعویض میشدند. همچنین پروژه کنسول کشی دور سالنها برای عبور ایمن کابلها و نصب تابلوهای جدید برق در طول سالنها با چالش و کندی پیش میرفت. نتیجه اینکه مثل همیشه بجز چند تغییر و اصلاح به دلیل فرصت کم، نتیجه دلخواه و در شان حاصل نشد.
بنا بر ارزیابی سال گذشته آمار ورودی بازدید کننده از درهای شمالی سالنها بیشتر بود. ناشران کم کتاب (زیر ۱۰ متر) و زیر ۴۰ عنوان طی چهار سال اخیر (که طبق آئین نامه عمومی نمایشگاه غرفه به آنها تعلق نمیگرفت) در بخش شمالی سالنهای ب ۴ و ب ۳ جانمایی شدند. با در نظر گرفتن عمق ۲ متر برای غرفههای کوچکتر امکان برِ بیشتر برای این غرفهها فراهم شد. از طرفی برای استفاده حداکثری از متراژ سالنها راهی جز جداسازی محدوده غرفههای با عمق ۲ متر، عمق ۳ متر، عمق ۴ متر و عمق ۱۰ متر نبود.
همچنین بر اساس خواسته بسیاری از ناشرین زیر ۴۰ عنوان که برای ارتباط با مخاطب، داشتن غرفهای کوچک را بر عدم حضور ترجیح میدادند، غرفههای چهار متری اختصاص داده شد. غرفههای باعمق ۲ متر بر اساس حروف الفبایی مختص به محدوده این غرفهها (و جدا از غرفههای با عمق ۳ یا ۴ متر) در موقعیت مناسبتری (بخش شمالی سالنها) جانمایی شدند.
برای ناشرانی که تعداد عناوین آنها زیر ۲۵ عنوان بود، مانند سال گذشته یک غرفه متمرکز جمعی در نظر گرفته شد که مسئولیت اداره آن به عهده شرکت تعاونی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان گذاشته شد. آثار ۶۰ ناشر شرکت کننده در غرفه گروهی بدون هیچ هزینه برای ناشران فوق در این غرفه در دسترس بازدیدکنندگان است.
گروه دیگر ناشرانی هستند که متراژ استحقاقی آنها بین ۱۲ تا ۴۲ متر بود. این غرفهها بر اساس حروف الفبا پس از ناشران سری اول جانمایی شدند و در غرفههایی با عمق سه و یا چهار متر قرار گرفتند.
برای استفاده حداکثری از متراژ سالنها و برِ مناسبتر ناچار بودیم غرفههای با عمق ۳ و ۴ متر را در محدوده دیگری بر اساس حروف الفبای جداگانه مستقر کنیم. گروه دیگر ناشرانی هستند که متراژ غرفه آنها بالاتر از ۴۲ متر بوده است. این ناشران در غرفههایی با عمق ۱۰ متر جانمایی شدند. با توجه به اینکه غرفه ناشران با متراژ ۴۲ تا ۵۰ متر هم در این عمق جا گرفتهاند، متراژ بیشتری به آنها اختصاص داده شد. غرفههای با عمق ۱۰ متر در قسمت جنوبی سالنها قرار گرفتند. بر اساس آمار سال گذشته ورودی درهای جنوبی کمتر بود.
با توجه به اشکالات اساسی سالن کودک و نوجوان از قبیل گرما، تهویه، نشت آب و از همه مهمتر کمبود فضا، هم زمان با نمایشگاه سال قبل با ارتباط مستقیم با مسئولان وزارت ارشاد و شهرداری تهران اقدام به درخواست افزایش متراژ و امکانات سالنهای کودک کردیم و قولهایی هم گرفتیم. اما متاسفانه با تغییر مدیریت مربوطه پیگیریهای قبلی بینتیجه ماند. با این وجود امسال هم از پا ننشستیم و مجدداً پیگیر شدیم اما به نتیجه نرسیدیم.
لازم به توضیح است که سال گذشته برای جانمایی سالنهای کودک (در قسمت شمال شرقی نمایشگاه) به مشکل برخوردیم. تا جایی که در تثبیت همین فضای نامناسب حداقلی هم با رقابت تنگاتنگ با بقیه بخشها و سالنها مواجه شدیم. استدلال ما لزوم در دسترس بودن سالنهای کودک برای خانوادهها بود. تا دو هفته به نمایشگاه سال قبل مانده هنوز این بحثها ادامه داشت تا بالاخره محل فعلی تثبیت شد.
علاوه بر این با پیگیری مستمر از مسئولان شهرداری و شهر آفتاب از روز سوم نمایشگاه دور سالنهای کودک نیز مشابه بخشی دیگر با دیوارههای ساندویچ پنل عایق شد. لازم به یاداوری است که هم سال گذشته و هم امسال مسولین مربوطه ضمانت کرده بودند که ایرادهای اعلام شده از طرف مسولین نمایشگاه را برطرف کنند.
آمار تعداد ناشرینی که عناوین آنها در بخش کودک عرضه میشود: ۴۰۳
تعداد غرفه: ۲۹۶
غرفه جمعی: ۶۰ ناشر
نمایندگی : ۴۷ ناشر
تعداد عنوان ثبت شده توسط ناشرین شرکت کننده: ۱۶۴ هزار و ۳۲ عنوان
تعداد تذکرهای شفاهی ثبت شده مربوط به تخلفات از آییننامه تا روز ۱۳۹۶/۲/۲۱: ۸۵ مورد
تعداد تذکرهای کتبی : ۳۹ مورد
تعداد اخطارهای ارسال شده برای کمیته ناشرین داخلی (هیات نظارت) : ۲۸ مورد
(طبق آیین نامه هر گونه کارشناسی نهایی و اقدام یا بستن غرفه متخلف بر عهده هیات نظارت نمایشگاه است و بخشها وظیفه اطلاع رسانی دارند)
امیدواریم در فرصت مناسب همایش بررسی مسایل نمایشگاه ۹۶ برگزار و پاسخگو باشیم.
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