مهمترین چالش امروز کشور بحران اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بدو ورود به سازمان صداوسیما برای شرکت در مناظره سوم گفت: معتقدم هر سه جلسه مناظره مهم است. البته در جلسه دوم پیشنهادی ارائه شد که هزینه هایش را در هفته گذشته دادیم. در هفته قبل پیشنهاد دادیم نامزدها دارایی ها و اموال خودشان را به اطلاع عموم مردم برسانند.

وی ادامه داد: در طول هفته گذشته خیلی از افرد مخصوصا اعضای کابینه به این موضوع پرداختند که البته نمی دانم تحت فشار چهاردرصدی ها بود یا دستور تشکیلاتی داشتند.

قالیباف با بیان اینکه نگفته ام وزرا لیست اموال خود را ارایه بدهند اظهار داشت: آنهایی که نامزد هستند، خوب است مردم لیست اموالشان را بدانند.

وی افزود: طبیعی است هر طرح و تصمیمی که برای تحول اقتصادی صورت می گیرد، منافع ۴ درصدی ها تحت فشار قرار می گیرد چراکه آنها دنبال این هستند که بدون هیچ تحرکی، بیشترین منفعت را ببیند.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین چالش امروز کشور را بحران اقتصادی برشمرد و ادامه داد: امیدوارم در مناظره امروز کسی به جاده خاکی و حاشیه نرود و به موضوع بحران اقتصادی بپردازیم.

وی در پایان گفت: حتما در کابینه آینده ما شایسته سالاری مبنای کار جدی و اساسی است؛ البته معتقدم کابینه آینده حتما باید کابینه با تجربه و جوانی هم باشد.