کاظم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به صحبتهای افشین دبیری و شرط تیم دبیری برای حضور در لیگ برتر فوتسال، گفت: ایشان نظر خودش را گفته است. ما تعامل خوبی با باشگاه ها داشته ایم. سال گذشته هم لیگ پویایی برگزار شد. به هر حال آقای دبیری نمی تواند برای ما تصمیم بگیرد. ما هم از اینکه وی عنوان کرده نمی تواند تیمداری کند، نگرانیم و تمنا داریم در لیگ برتر شرکت کنند!

وی افزود: با این حال اگر دبیری نمی خواهد در لیگ شرکت کند، نمی تواند برای ما تصمیم بگیرد. مسئولیت کار من در فوتسال با افراد دیگری است نه آقای دبیری.

دبیر سازمان لیگ فوتسال خاطرنشان کرد: نظر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هرچه باشد، همان می شود. دبیری سال گذشته هم با همین انگیزه وارد لیگ شد و اگر بخواهد امسال هم با همان انگیزه وارد شود، موفق نمی شود؛ چه من باشم و چه من نباشم. برای ما هیچکدام از تیم های لیگ برتری تفاوتی ندارد.

سلیمانی در ادامه تصریح کرد: مسئولان تیم دبیری آنقدر هم خواب نیستند که در مسابقات شرکت نکنند! آنها مطمئنا در لیگ شرکت می کنند و فقط می خواهند به فدراسیون فوتبال با این حرفها فشار بیاورند. نه ما و نه فدراسیون فوتبال عقب نشینی نمی کنیم و سفت و سخت سر کار خودمان ایستاده ایم.