به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پُست، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد امروز و در واکنش به آزمایش جدید موشک بالستیک توسط کره شمالی اعلام کرد در صورتیکه «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی خواستار دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، راه نادرستی را در پیش گرفته است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل بدون اشاره به رفتارهای تنش آفرین واشنگتن در اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره در این باره گفت: در حالیکه چنین اقدامات تحریک آمیزی از سوی پیونگ یانگ ادامه دارد، مذاکره با این کشور نمی تواند به وقوع بپیوندد.

«نیکی هیلی» در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «اِی بی سی نیوز» ادامه داد: تا زمانیکه این کشور شرایط ما را محقق نکند، پشت میز مذاکره نخواهیم نشست.

شایان ذکر است، در هفته های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» است.