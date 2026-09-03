رونمایی از کتاب سمفونی خیال در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه از کتاب سمفونی خیال مجموعه آثار نقاشی انتزاعی استاد محمد صادق دادور در ۱۵۷ صفحه تمام رنگی با جلد گالینگور در قطع رحلی با حضور مسولان، هنرمندان و شهروندان هنر دوست اهری طی مراسمی در اهر رونمایی شد.

در این کتاب تعداد ۱۲۰ اثر نقاشی انتزاعی و مدرن استاد محمدصادق دادور به نمایش درآمده است.

گفتنی است استاد محمد صادق دادور متولد ۱۳۳۶ در اهر می باشد و هنر نقاشی را از دوران کودکی آغاز کرده و بیش از نیم قرن به صورت حرفه‌ای هنر نقاشی را در سبک‌های مدرن و انتزاعی پیش برده و در کسوت استادی نیز هنرجویانی متعددی را هنر آموخته است.