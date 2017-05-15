۱۱۸ اولویت سرمایه گذاری در استان قزوین شناسایی شده است

بهنام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با انتشار کتابچه و لوح فشرده توانستیم حدود ۱۱۸ الویت سرمایه گذاری را با ۲۴ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در سال اقتصاد مقاومتی تهیه کنیم که با ایجاد شفافیت، در مسیر هدفمندی سرمایه گذاری در استان گام برداریم.

مشاور استاندار افزود: استان قزوین در زمینه جذب سرمایه های خارجی با رشد ۲۱۰ درصدی توانسته رتبه برتر کشوری را بخود اختصاص دهد.

ملکی یادآورشد: از نظر اطلاع رسانی سرمایه گذاری استان به رتبه دوم کشوری ارتقاء یافته است و فرصت های شغلی ایجاد شده از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۷۰۰۰ فقره با ۹۵ درصد راستی آزمایی شده است.

مشاور استاندار بیان کرد: تاکنون به ۹۴۵ واحد تولیدی استان از طریق سامانه بهینه یاب، اعتبارات سفر معاون اول رئیس جمهور و نظام بانکی تسهیلات اختصاص یافته است و واحدهای تولیدی استان بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از طریق سامانه بهین یاب دریافت کرده اند که در این زمینه توانسته ایم رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص دهیم.

وی اظهارداشت: با پیگیریهای صورت گرفته با دستور رئیس جمهور در بودجه سال ۹۶بیشترین رشد بودجه ای کشور به قزوین اختصاص یافته و با عملیاتی شدن آن شاهد جهش بلند در اجرای پروژه های عام المنفعه خواهیم بود.

ملکی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ارتقاء دسترسی ۸۰ درصدی به اینترنت پرسرعت، کاهش نرخ تورم از ۳۹.۲ درصد به ۱۱.۲ درصد، افزایش ۲۹ درصدی مشترکان گاز صنعتی، آغاز طرح تولید ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان کمیته امداد، تحقق ۹۷ درصدی وام ازدواج، احداث مجتمع های آب درمانی، اجرای ۵۱۳۵ هکتار آبیاری تحت فشار، پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی سد نهب در تاکستان و ۲۸ درصدی سد بالاخانلو در بویین زهرا، ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگان همه دستگاهها برای پاسخگویی و دریافت ردیف بودجه ای برای انتقال آب شرب از سد طالقان به قزوین از دیگر عملکردهای دولت یازدهم در استان است.

وی بیان کرد: انتظار می رود با نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه و همدلی بیشتر شاهد جهش بلندتری در ارتقاء شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری استان و بالندگی در استان به عنوان قطب اقتصادی کشور باشیم.