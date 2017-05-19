روایتی از عناصر زندگی کامو در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نفیر کتاب «آلبر کامو: عناصر یک زندگی» را که توسط رابرت زارتسکی و با ترجمه محمد حکمت منتشر کرد.

این کتاب حاصل تحقیق و تلاش نویسنده است برای درک سکوت کامو در زندگی و آثارش و کشف پیوند این سکوت با حوادث زندگی او و از میان این کند و کاوهاست که جلوه‌های جدیدی از اندیشه کامو را بازگو کرده است.

به باور نویسنده تاکید کامو بر سکوت در هنر و سیاست، بازتابی از اراده‌ او برای حمایت از دیگرانی بود که به شیوه‌های گوناگون محکوم به سکوت بودند.

این کتاب در چهار فصل به بررسی اندیشه و زندگی کامو در خلال سال‌های ۱۹۳۹، ۱۹۴۵، ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ می‌پردازد.

در فصل نخست از این کتاب به روایت سفر کامو به کبیلیا برای تهیه گزارش از وضعیت قبایل بربر محلی در سال ۱۹۳۹ است و فصل دوم از کتاب به روایتی از تصمیم کامو برای امضای توماری به منظور جلوگیری از اعدام رابرت برازیاک نویسنده سازشکار با رژیم نازی می‌پردازد. در فصل سوم این کتاب روایتی از کشمکش کامو و سارتر بر سر مساله ماهیت کمونیسم بیان شده است و در فصل چهارم به سکوت کامو در برابر جنگ الجزاریر توجه شده است.

در مقدمه این اثر می‌خوانیم این کتاب نه یک زندگی‌نامه کامل و نه یک تفسیرنامه پژوهشی بلکه مقاله‌ای است که در آن راه‌هایی را دنبال می‌کنم که از طریق آنها، ایده‌های آشنا در تار و پود زندگی کامو تنیده می‌شوند.

این کتاب را نشر نفیر با قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر کرده است.