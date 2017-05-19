پیروزی پرگل تیم ایران مقابل چین/ شاگردان صانعی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ایران در سومین دیدار خود در رقابت های فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا موفق شد با نتیجه ۶ بر یک برابر تیم چین به پیروزی برسد و صعودش را به دور بعدی این رقابتها قطعی کند.

این مسابقه صبح امروز جمعه برگزار شد و با نتیجه ای که به دست آمد، تیم ایران با دو امتیاز جایش را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

تیم ایران پیش از این برابر مغولستان و امارات به پیروزی رسیده بود و در آخرین مسابقه خود فردا شنبه به مصاف قرقیزستان می رود.

پیروزی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب داشته و این سایت از عملکرد شاگردان علی صانعی تمجید کرده است.