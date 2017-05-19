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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا - تایلند؛

پیروزی پرگل تیم ایران مقابل چین/ شاگردان صانعی صعود کردند

پیروزی پرگل تیم ایران مقابل چین/ شاگردان صانعی صعود کردند

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران با پیروزی مقابل چین در مسابقات قهرمانی آسیا صعودش به دور بعد را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ایران در سومین دیدار خود در رقابت های فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا موفق شد با نتیجه ۶ بر یک برابر تیم چین به پیروزی برسد و صعودش را به دور بعدی این رقابتها قطعی کند.

این مسابقه صبح امروز جمعه برگزار شد و با نتیجه ای که به دست آمد، تیم ایران با دو امتیاز جایش را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

تیم ایران پیش از این برابر مغولستان و امارات به پیروزی رسیده بود و در آخرین مسابقه خود فردا شنبه به مصاف قرقیزستان می رود.

پیروزی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب داشته و این سایت از عملکرد شاگردان علی صانعی تمجید کرده است.

کد مطلب 3982698

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