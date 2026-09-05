به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر آلومینیوم اراک اظهار داشت: این حق هواداران است که بدانند هر تصمیمی در باشگاه استقلال به چه دلیل گرفته شده است. صالح حردانی کاپیتان دوم تیم ما بود و بعد از دربی با تشخیص من از تمرینات دور شد.

وی افزود: در لحظه ضربه ایستگاهی دربی، او به عنوان کاپیتان باید آن لحظه را مدیریت می‌کرد و رفتار اشتباه برخی بازیکنان را جمع می‌کرد، اما رفتاری غیرحرفه‌ای از خودش نشان داد. دلیل اصلی دور بودن او از تمرینات این است که در یک ماه اخیر بی‌نظمی‌های زیادی داشته است. هیچ مربی‌ای به خاطر یک ضربه ایستگاهی، بازیکنش را از تمرین دور نمی‌کند.

سرمربی استقلال ادامه داد: در این مدت سه بار با حردانی جلسه گذاشتم و از او خواستم تغییر کند و رفتار غیرحرفه‌ای خود را اصلاح کند. تا زمانی که من سمت داشته باشم، حردانی نمی‌تواند در تمرین استقلال حاضر شود.

بختیاری‌زاده در ادامه درباره دیدار برابر آلومینیوم گفت: تیم دوست خوبم پیروز قربانی، همیشه خوب بازی می‌کند. فکر می‌کنم فردا بازی خوبی می‌شود. ما استقلال هستیم و حتماً برای بردن بازی می‌کنیم.

وی با تمجید از عملکرد بازیکنان استقلال خاطرنشان کرد: اگر استقلال در این چند هفته ریتم خوبی دارد، کار اصلی را بازیکنان تیم انجام داده‌اند. آنها هستند که به نام تیمشان افتخار می‌کنند و می‌دانند در چه تیمی بازی می‌کنند.

سرمربی استقلال همچنین با اشاره به جایگاه کاپیتان در این تیم گفت: کاپیتان دوم ما باید یادش باشد که زمانی ناصر حجازی، پورحیدری، شاهین بیانی و زرینچه کاپیتان استقلال بوده‌اند.

وی درباره شناخت استقلال از حریف اراکی خود نیز اظهار داشت: از آلومینیوم شناخت خوبی داریم. بعد از دربی هم یک جلسه تمرینی خوب داشتیم و شرایط تیم برای این مسابقه مناسب است.

بختیاری‌زاده در ادامه درباره بازیکنانی که سابقه حضور در استقلال را دارند و اکنون برای آلومینیوم بازی می‌کنند، گفت: شک ندارم خلیفه و گودرزی با تمام وجود برای آلومینیوم بازی خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ما همیشه برای بردن بازی می‌کنیم، چون هدفمان قهرمانی است.