به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی شامگاه شنبه در یکصد و هشتاد و نهمین اجتماع خیابانی مردم انقلابی و بصیر خیابان اقبال لاهوری، که با حضور خانوادههای داغدار چهار شهید این حادثه برگزار شد، با اشاره به حادثه تلخ و ناگوار جانباختن چهار تن از مجاهدان و فداکاران حاضر در این اجتماع، اظهار کرد: حادثه تلخ و ناگوار شهادت چهار عزیز مجاهد و فداکار در این محل، موجب ملال و تأسف شد و این داغ جانگداز را به بازماندگان آنان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم خداوند متعال در مقام اعطای اجرهای ارزشمند شهادت به این عزیزان، به بازماندگان آنان نیز اجر و پاداش شهید و صبر و اجر جزیل و جمیل عنایت کند.
شهادت فداکاران در راه خدا تردیدپذیر نیست
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: مسئله شهادت این عزیزان، مسئلهای تردیدپذیر نیست. آنچه مسلم است، برحسب مستندات شریعت مقدس، بزرگوارانی که در راه مجاهده و در راه خدا جان خود را بذل کردهاند، کاملاً شهید محسوب میشوند و شهادت آنان در درگاه خداوند قطعی است.
وی با بیان اینکه شهید در مقام شهادت به مدارج عالیه میرسد، خاطرنشان کرد: مقام شهید، بالاترین مقام است و عزیزانی که داغ شهید میبینند نیز از نظر اجر پروردگار با دیگر داغدیدگان تفاوت دارند. اگر عزیزی در یک تصادف از دست برود یا در مرگ طبیعی جان خود را از دست بدهد، داغ او دردناک است و خداوند متعال در مقابل هر مصیبتی به مصیبتدیده اجر میدهد؛ اما برادران، خواهران و عزیزانی که به داغ شهید گرفتار میشوند، اجر پروردگار برای آنان اجر قطعی است.
علم الهدی ادامه داد: از نظر واقعیت، در شهادت این عزیزان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ آنچه قابل توجه است، مسئله عنوان «شهید» در یک جریان رسمی در نظام و کشور است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ضوابط موجود در بنیاد شهید، گفت: معمولاً تعاریفی که برای شهید در بنیاد شهید در نظر گرفته شده، غالباً ناظر به شهادت در جبهه و جهاد یا شهادت در جریان مبارزه است؛ اما برخی دیگر از شهادتها که در حقیقت شهادت هستند، ولی در جبهه یا در یک مبارزه صریح رخ ندادهاند، در این تعاریف نمیگنجند و نیازمند دستور خاص مقام معظم رهبری هستند.
وی با اشاره به موضوع شهدای خدمت، اظهار کرد: حتی شهدای خدمت که با آن کیفیت به شهادت رسیدند، در چارچوب تعاریف بنیاد شهید محسوب نمیشدند و با دستور مقام معظم رهبری عنوان شهید برای آنان در نظر گرفته شد.
اصل شهادت، خط حرکتی انسان در راه خداست
علم الهدی با بیان اینکه مسئله اصلی در شهادت، نقطه عملیاتی شهادت نیست، تصریح کرد: شهادت مربوط به آن نقطهای نیست که عملیات شهادت در آن اتفاق میافتد. در نقطه عملیاتی شهادت، انسان یا با اسلحه و حربه دشمن به شهادت میرسد، یا در تهاجم و بمباران دشمن شهید میشود و یا در یک مبارزه رودررو با ضربه دشمن از پا درمیآید؛ اما این عملیات، اصل شهادت نیست، بلکه نهایت شهادت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: اصل شهادت در زندگی شهید، حرکت اوست. همه عزیزانی که شما برادران و خواهران و امثال شما برای فداکاری در راه دین و حمایت از دین و قرآن شرکت میکنید، در هر برنامهای، از جبهه گرفته تا این تجمعات مجاهدانه و ارزشمند خیابانی، از لحظه شرکت در این مسیر، در خط شهادت قرار دارند.
وی افزود: فردی که در اینجا شرکت میکند، از لحظه حضور خود در این مسیر، شهید است؛ چه این حضور در نهایت به عملیات شهادت بینجامد و جان خود را مانند این چهار عزیز از دست بدهد و چه به عملیات شهادت منتهی نشود و به عنوان نیرویی ارزنده برای اسلام و فداکار در راه دین باقی بماند.
علم الهدی بیان کرد: اصل شهادت، خط حرکتی است. خط حرکتی، اساس شهادت است و شهید به کسی گفته میشود که در این خط حرکت کند؛ حال چه در نهایت به یک عملیات شهادتطلبانه نیز نائل شود و چه در چنین عملیاتی حضور نداشته باشد و به عنوان نیروی اسلام باقی بماند و از دین خدا حمایت کند.
دفاع از دین و کشور تا پایان تجاوز دشمن ادامه دارد
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در ادامه با اشاره به این پرسش که جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و مردم تا چه زمانی باید به مبارزه خود ادامه دهند، گفت: این مسئله در ذهن همه شما وجود دارد که این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد و تا چه زمانی باید بجنگیم و مبارزات خود را ادامه دهیم؛ چه در این مجاهدتهای خیابانی و حمایتهای مردمی و چه در رزمندگی در میدان.
وی افزود: میدان ما از این خیابان آغاز میشود و به تنگه هرمز و جبهههای جنگ منتهی میشود و همه اینها یک میدان است. پرسش این است که در این میدان تا چه زمانی باید حضور داشته باشیم و تا چه زمانی باید دوام بیاوریم.
علم الهدی ادامه داد: بعضی افراد، از روی ندانمکاری، تحت تأثیر برخی تزریقات سیاسی یا با برخی حرکتهای نابکارانه برای انحراف ذهن مردم میگویند اگر برخورد با یک قدرتمند و مستکبر و ابرقدرت جهانی را ادامه دهیم، ممکن است این برخورد حتی ۲۰ سال طول بکشد و میپرسند آیا مردم آمادگی دارند ۲۰ سال با یک ابرقدرت جهانی بجنگند و مبارزه کنند یا خیر.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: این اشتباهی است که این افراد مرتکب شدهاند. هیچکس در این مملکت طالب جنگ نیست. جنگ حتی یک روزش هم بیجاست و کسی نمیگوید جنگیدن و جنگ، امر خوبی است؛ آنچه اهمیت دارد، این است که دشمن به ما تجاوز کرده است. ما با کسی نجنگیدهایم و به کسی نیز حمله نکردهایم، بلکه دشمن به ما تجاوز و تهاجم کرده است.
وی اظهار کرد: نخستین حرکت تهاجم و تجاوز نابکارانه دشمن، شهادت عزیزترین عزیزان این ملت و مردم، مقام معظم رهبری شهید مظلوم، بود که ایشان را به شهادت رساند.
علمالهدی با بیان اینکه در برابر تهاجم دشمن باید دفاع کرد، گفت: در این حملهای که دشمن به ما کرده و در این تهاجمی که انجام داده است، حرکت ما حرکت دفاعی است. دشمن تهاجم کرده تا همه چیز ما را بگیرد؛ ثروت ما، موقعیت ما، هویت و استقلال ما، شخصیت و فناوری ما و موقعیتهای علمی ما را از ما جدا کند و نهتنها این موارد، بلکه دین ما را نیز از ما بگیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این سخن من نیست؛ خداوند در قرآن میفرماید: «لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ». پایان جنگ آنان زمانی است که شما را از دینتان برگردانند. اگر بتوانند، پایان جنگ برای آنان این است.
وی ادامه داد: مسئله این نیست که اگر سلاح هستهای یا فناوری هستهای را بدهیم، امنیت پیدا میکنیم و جنگ تمام میشود. میگویند فناوری هستهای را بدهید تا جنگ تمام شود؛ اما با این کار جنگ تمام نمیشود. با دادن معادن و منابع نیز جنگ تمام نمیشود. اگر اینها را بدهیم تا جنگ پایان یابد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد، بلکه هرچه از این موارد بدهیم و از آن بگذریم، جنگ شدیدتر خواهد شد؛ زیرا دشمن میبیند جنگیدن نتیجه داشته و توانسته است بخشی از داشتههای ما را بگیرد، بنابراین بیشتر خواهد جنگید تا بقیه را نیز از ما بگیرد.
علم الهدی خاطرنشان کرد: این پرسش مطرح است که دشمن تا کجا میخواهد پیش بیاید و از ما بگیرد. این سخن قرآن است، سخن من نیست: «لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ». آنان با شما مقاتله میکنند و میجنگند تا شما را از دینتان برگردانند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: روزی که فاطمه زهرا(س) را از ما بگیرند، پیغمبر(ص) را از ما بگیرند، امام حسین(ع) را از ما بگیرند، امام زمان(عج) را از ما بگیرند و تمام مبانی دینی، شعائر اسلامی و ارزشهای اسلامی و دینی ما را نابود کنند، تا آن روز با ما میجنگند.
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