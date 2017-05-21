پوریا آذربایجانی «نوار زرد» را کلید زد/ امیر آقایی سرگرد پلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روزی است سریال «نوار زرد» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی وارد فاز تولید شده و در تهران مقابل دوربین رفته است.

ژانر سریال «نوار زرد» جنایی پلیسی است و کریم لک زاده آن را در ۲۰ قسمت به نگارش در آورده است.

در خلاصه داستان «نوار زرد» آمده است: سرگرد گره پرونده های جنایی را باز می کند در این میان به پرونده ای برمی خورد که کشف واقعیت پای زندگی شخصی اش را به میان میکشد...

امیر آقایی در این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش یک سرگرد پلیس را بر عهده دارد همچنین بهاره کیان افشار، سیروس گرجستانی، قاسم زارع، کمند امیر سلیمانی، محسن بهرامی و... از بازیگران اصلی سریال «نوار زرد» هستند.

این مجموعه تلویزیونی محصول گروه فیلم سریال شبکه دو و موسسه ناجی هنر است و برای پخش در مهر ماه مصادف با هفته ناجا تهیه و تولید خواهد شد.

سایر عوامل سریال «نوار زرد» عبارتند از نویسنده کریم لک زاده، دستیار کارگردان و برنامه ریز: امیر سلیمانی، مدیر تولید: فرشید رئوفی، مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، طراح گریم: کامران خلج، مدیر تدارکات: افشین رئوفی، منشی صحنه: هدیه نصیری، عکاس: حسن هندی، روابط عمومی: ملیکا راد و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.

پوریا آذربایجانی کارگردان این مجموعه تلویزیونی پیش از این با ساخت آثار سینمایی چون «تجریش ناتمام»، «اروند» و... شناخته شده بود و سریال «نوار زرد» اولین فعالیت او در عرصه سریال سازی به حساب می آید.