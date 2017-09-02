نوبت به بازی امیر آقایی و بهاره کیان افشار در «نوار زرد» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویر برداری سریال «نوار زرد» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی همچنان در شهر تهران ادامه دارد و این روز ها سکانس های مربوط به امیر آقایی و بهاره کیان افشار در حال ضبط است.

بهاره کیان افشار ایفاگر نقش رعنا همسر سرگرد کاوه کیهان با بازی امیر آقایی است.

«نوار زرد» سومین حضور کیان افشار در مدیوم تلویزیون است او پیش از این در سریال های کلاه پهلوی به کارگردانی ضیاالدین دری و گاهی به پشت سر نگاه کن به کارگردانی مازیار میری به ایفای نقش پرداخته بود.

ژانر سریال «نوار زرد» جنایی _ پلیسی است و کریم لک زاده آن را در ۲۰ قسمت به نگارش در آورده است.

در خلاصه داستان «نوار زرد» آمده است: سرگرد گره پرونده های جنایی را باز می کند در این میان به پرونده ای برمیخورد که کشف واقعیت پای زندگی شخصی اش را به میان میکشد...

امیر آقایی در این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش یک سرگرد پلیس را بر عهده دارد. بهاره کیان افشار، سیروس گرجستانی، قاسم زارع، کمند امیر سلیمانی، محسن بهرامی، سمیرا حسینی، نادر مشایخی، امید روحانی، شهین تسلیمی، امیر غفارمنش و... از بازیگران سریال «نوار زرد» هستند.

این مجموعه تلویزیونی محصول گروه فیلم سریال شبکه دو و موسسه ناجی هنر است و برای پخش در مهر ماه مصادف با هفته ناجا تهیه و تولید خواهد شد.

سایر عوامل سریال «نوار زرد» عبارتند از نویسنده: کریم لک زاده، دستیار کارگردان و برنامه ریز: امیر سلیمانی، مدیر تولید: فرشید رئوفی، مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، طراح گریم: کامران خلج، مدیر تدارکات: افشین رئوفی، منشی صحنه: هدیه نصیری، عکاس: حسن هندی، مشاور رسانه ای: ملیکا مومنی راد و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.