صعود منچستر سیتی و لیورپول به لیگ قهرمانان/ آرسنال ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و هشتم و پایانی رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز شنبه به طور همزمان برگزار شد و طی آن تیم های منچستر سیتی و لیورپول با غلبه بر رقیبان خود سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را در فصل آینده کسب کردند. آرسنال ناکام بزرگ در کسب سهمیه لقب گرفت.

تیم منچستر سیتی که در زمین واتفورد به میدان رفته بود با نتیجه ۵ بر صفر میزبان خود را در هم شکست. سرخیو آگوئرو با زدن دو گل ستاره سیتی زن ها در آخرین بازی فصل بود.

شاگردان پپ گواردیولا با این برد ۷۸ امتیازی شدند و با ایستادن در رده سوم جدول لیگ جزیره راهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده شدند.

تیم لیورپول نیز در ورزشگاه آنفیلد به مصاف میدلزبورو رفت و این تیم را با حساب ۳ بر صفر از پیش روی برداشت. جورجینیو وینالدام (۴۶)، کوتینیو (۵۱) و لالانا (۵۶) زننده گل لیورپول بودند. این برد جمع امتیازات تیم لیورپول را به عدد ۷۶ رساند تا این تیم رده چهارم را حفظ کند و سهمیه لیگ قهرمانان را بدست آورد.

آرسنال با آرسن ونگر ناکام بزرگ در کسب سهمیه لیگ قهرمانان در این فصل بود. توپچی ها با وجود اینکه با اخراج کوشیلنی در دقیقه ۱۴ با یک بازیکن کمتر به کار خود ادامه دادند اما در نهایت با دو گلی که بیرین و سانچز در همان نیمه نخست به ثمر رساندند و گل دقیقه ۹۱ آرون رمزی برابر اورتون ۳ بر یک برنده شدند.

آرسنال منتظر لغزش منچستر سیتی و لیورپول بود اما این دو تیم نتایج لازم را کسب کردند تا آرسنال ۷۵ امتیازی در رده پنجم قرار گیرد و نتواند به لیگ قهرمانان صعود کند.

تاتنهام در آخرین روز هم با درخشش هری کین که هت تریک کرد به هال سیتی رحم نکرد و در زمین این تیم نیز ۷ بر یک برنده شد تا با ۸۶ امتیاز و نایب قهرمانی به کار خود پایان دهد.

تیم چلسی، قهرمان زودهنگام لیگ جزیره نیز در ورزشگاه استمفورد بریج برابر ساندرلند ۵ بر یک برنده شد. در این بازی جان تری ۲۶ دقیقه بازی کرد و بعد از آن با هواداران این تیم وداع کرد. چلسی با ۹۳ امتیاز لیگ را به پایان رساند.

نتایج دیدارهای روز شنبه به این ترتیب است:

* لیورپول ۳ - میدلزبورو صفر

* منچستر یونایتد ۲ - کریستال پالاس صفر

* ساوتهمپتون صفر - استوک سیتی یک

* سوانزی ۲ - وست برومویچ یک

* لستر سیتی یک - بورنموث یک

* هال سیتی یک - تاتنهام ۷

* چلسی ۵ - ساندرلند یک

* برنلی یک - وستهام ۲

* آرسنال ۳ - اورتون یک

* واتفورد صفر - منچستر سیتی ۵