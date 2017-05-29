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۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

در بازی با العین رقم می‌خورد؛

مدافع استقلال در آستانه ثبت یک رکورد جالب آسیایی

مدافع استقلال در آستانه ثبت یک رکورد جالب آسیایی

مدافع با تجربه تیم استقلال در صورت بازی کردن مقابل العین، به رکورد جالب توجهی در تعداد بازی در لیگ قهرمانان آسیا می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری مدافع با تجربه تیم فوتبال استقلال می‌تواند با حضور مقابل العین امارات، بر رکورد جالب توجه خودش بابت حضور در لیگ قهرمانان آسیا بیفزاید. این بازیکن در حال حاضر با انجام ۴۵ بازی در این دیدارها از این حیث دارای یک رکورد کم نظیر است و این فرصت را دارد تا امشب برای چهل و ششمین بار در این مسابقات به میدان برود. 

این بازیکن پیش از این با پیراهن دو تیم سپاهان و استقلال ۴۵ دیدار آسیایی را تجربه کرده بود و در بین بازیکنان استقلال از دیگران جلوتر است. بعد از حیدری، بازیکنانی مثل فرهاد مجیدی و آرش برهانی هر کدام با ۳۹ بازی آسیایی در رده بعدی قرار دارند.

این بازیکن در ۴۵ بازی گذشته خود در لیگ قهرمانان آسیا ۴ بار هم موفق به گلزنی شده که این تعداد گل با توجه به پست بازی و نحوه بازی این بازیکن آمار بدی نیست. 

چنانچه استقلال در مجموع دو بازی رفت و برگشت بر العین غلبه کرده و به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابد، حیدری این فرصت را پیدا می‌کند که همچنان بر رکوردهای آسیایی خود اضافه کند. 

آبی پوشان تهران که در بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یک گل بر تیم العین امارات غلبه کرده بودند، این فرصت را دارند تا در بازی برگشت که از ساعت ۲۳:۱۵ امشب به میزبانی العین برگزار می‌شود، صعود خود به جمع ۸ تیم برتر آسیا را قطعی نمایند. 

کد مطلب 3991226

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