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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۰۶

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

العین ۶ - استقلال یک/ حذف تلخ نماینده ایران از آسیا

العین ۶ - استقلال یک/ حذف تلخ نماینده ایران از آسیا

تیم فوتبال استقلال تهران با قبول شکست سنگین مقابل العین امارات در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی از دور این مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۲۳:۱۵ روز دوشنبه در چارچوب دور برگشت مسابقات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در امارات به مصاف العین رفت که این مسابقه  در نهایت با پیروزی ۶ بر یک به سود العین به پایان رسید.

کایو (۲۷ و ۳۲)، عمر عبدالرحمان (۴۹ و ۶۰)، لی میونگ جو (۵۷) و ناصر الشمرانی (۷۵) برای العین گلزنی کردند. گل استقلال هم توسط کاوه رضایی در دقیقه ۸۳ به دست آمد.

استقلال در بازی رفت با یک گل به پیروزی رسیده بود و امیدوار بود با کسب برد یا تساوی در این مسابقه راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

نماینده ایران مسابقه را با ترکیب سیدمهدی رحمتی، لئوناردو پادوانی، رابسون جانواریو، میلاد زکی پور، وریا غفوری، فرشید باقری، مجید حسینی، خسرو حیدری، علی قربانی، هرایر مگویان و کاوه رضایی آغاز کرد. باوجود این شاگردان منصوریان در نیمه نخست دو گل دریافت کردند تا کارشان برای نیمه دوم سخت شود. هر دو گل العین در نیمه نخست توسط «کایو» در دقایق ۲۷ و ۳۲ به ثمر رسید.

در نیمه دوم اما نتیجه ای عجیب تر رقم خورد و شکست نماینده ایران سنگین تر شد. العین که برای پیروزی در این مسابقه و صعود به مرحله بعد انگیزه زیادی داشت، موفق شد گلهای بعدی خود را هم به ترتیب به ثمر برساند.

«عمر عبدالرحمان» خیلی زود و در دقیقه ۴۹ توانست گل سوم العین را وارد دروازه استقلال کند. «لی میونگ جو» در دقیقه ۵۷ گل چهارم مسابقه را زد و مجددا این عبدالرحمان بود که بازی درخشانش را در دقیقه ۶۰ با به ثمر رساندن گل پنجم کامل کرد.

اشتباهات خط دفاع و دروازه استقلال در کنار ضدحملات خطرناک العین، فضا را برای بازیکنان این تیم اماراتی به خوبی برای گلزنی فراهم کرده بود. «ناصر الشمرانی» مهاجم تیم العین هم در دقیقه ۷۵ گل ششم را برای این تیم به ثمر رسید تا استقلال سنگین ترین شکست خود را در مسابقات آسیایی تجربه کند.

کاوه رضایی در دقیقه ۸۳ و روی یک ضربه کاشته توانست یکی از گلها را جبران کند ولی در نهایت کار به جایی نرسید و بازی با همان نتیجه ۶ بر یک به اتمام رسید. این سنگین ترین شکست استقلال در لیگ قهرمانان آسیا بود. به این ترتیب دومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بعد از ذوب آهن از این مسابقات کنار رفت.

کد مطلب 3992030

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    نظرات

    • فريبرز تا ابد پرسپوليسي US ۰۶:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      حالم گرفته شد صبح خبر رو ديدم ، بازي ملي ، بازي مليه تعارف نداريم ،
    • یک حامی تیم ملی فوتبال ایران IR ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با این همه هزینه های زیاد در لیگ فوتبال این نتایج ضعیف بسیار تاسف بار است ،مسئولین فدراسیون چرا توجه ندارند ، با این نتایج ضعیف امکان کم شدن سهمیه وجود دارد به نظر من ضعف فوتبال بخاطر تیم های پایه است.

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