موسسات اعتباری غیر مجاز محور تذکرات کتبی نمایندگان به وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان به وزیر اقتصاد درباره علت عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری مخصوصا تعاونی اعتباری فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین و تسامح در ایجاد خط اعتباری و نقدینگی کافی و مناسب برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان و ایجاد مشکلات فراوان برای سایر تعاونی‌ها از جمله تعاونی اعتباری امید جلین.

تذکر مجید کیانپور نماینده دورود و ازنا به وزیر اقتصاد درباره لزوم پاسخگویی و حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه مالی توسعه و آرمان در استان لرستان.

تذکر روح الله حضرت پور و نادر قاضی پور نمایندگان ارومیه به وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد تسریع در ارائه نقشه منطقه ویژه اقتصادی ارومیه به استناد تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ۵۵ ساله ششم توسعه.