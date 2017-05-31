وصول نامه تاییدیه شورای نگهبان در خصوص انتخابات میاندوره ای مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی از وصول نامه شورای نگهبان به وزارت کشور در خصوص تایید صحت انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در هر ٤ حوزه انتخابیه موضوع این انتخابات خبر داد.

سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: در نامه دبیر محترم شورای نگهبان که در آخرین ساعت های دهم خرداد ماه به وزارت کشور واصل شد، در اجرای ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صحت انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه اهر و هریس، اصفهان، بندرلنگه بستک و پارسیان، و مراغه و عجب شیر تایید شده است.