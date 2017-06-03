حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت ۲ ورزشکار همدانی به اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گل‌بال اظهار داشت: میلاد سوری و مصطفی نصیری دو ورزشکار استان برای حضور در اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گل‌بال از پانزدهم خرداد به مدت یک هفته به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی افزود: ۱۴ ورزشکار دعوت‌شده به این اردو تمرینات خود را زیر نظر مهدی نباتی به‌عنوان سرمربی و محمدابراهیم زاده مطلق و حسین اسکندری مربیان این رشته در سالن تخصصی گل‌بال مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار می‌کنند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در تویسرکان گفت: مسابقات فوتسال جام رمضان با همکاری هیئت همگانی از روز دوشنبه در سالن قائم (عج) برگزار خواهد شد.

چاروسایی عنوان کرد: قرعه‌کشی مسابقات انجام‌شده و ۱۰ تیم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی گفت: اداره ورزش و جوانان، دانشگاه آزاد، موسسه اعتباری کوثر، کمیته امداد، نظام‌مهندسی، بانک مسکن، نیروی انتظامی، اداره برق، آموزش‌وپرورش، اصناف تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات هستند.

وی با اشاره به دعوت دو ورزشکاران همدانی به اردوی تیم ملی دارت پیوند اعضا بیان کرد: اردوی ما قبل پایانی ورزشکاران دارت پیوند اعضا تا پانزدهم خرداد در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: ورزشکاران استان‌های فارس، همدان، البرز و اصفهان به این اردو دعوت‌شده‌اند که مریم فریدونی و مصطفی آرمزد دو ورزشکار همدانی هستند که به این اردو دعوت شدند.