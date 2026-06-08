به گزارش خبرگزاری مهر، صبا قادری‌نژاد ورزشکار شایسته استان همدان و عضو هیئت انجمن‌های ورزشی این استان، با توجه به عملکرد موفق خود در رقابت‌ها و ارزیابی‌های فنی، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی نت‌بال جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.

این اردو از ۱۸ تا ۲۲ خردادماه به میزبانی استان مرکزی برگزار خواهد می‌شود و قادری‌نژاد به عنوان نماینده‌ای از ورزش استان همدان در آن حضور می‌یابد.

رشته نت‌بال به عنوان یکی از رشته‌های فعال زیرمجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان، در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده است. در همین راستا، تیم نت‌بال استان همدان نیز در مسابقات منطقه‌ای آبان‌ماه سال گذشته که در استان اردبیل برگزار شد، حضور داشت.

دعوت این ورزشکار همدانی به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ورزشکاران استان در رشته نت‌بال و حاصل توجه به توسعه این رشته در سطح استان است.