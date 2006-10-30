لئوناردو داوينچي اهل خاورميانه بوده است

به گزارش خبرگزاري مهر، "لوئيجي كاپاسو" يكي از محققان دانشگاه "چيه تي" در اين خصوص گفت: اين اثر انگشت تنها ردپاي بيولوژيكي نابعه اهل فلورانس را نمايان مي سازد.

محققان از سال 2002 تحقيقات خود را روي صدها اثرانگشت به جا مانده روي نقاشي ها و يادداشت هاي اين هنرمند آغاز كردند. در مرحله اول آثار انگشت واقعي "لئوناردو" از ديگر اثرهاي انگشت مجزا شد.

بنا بر گزارش ديسكاوري، اثرانگشت هر فرد منحصر به خود اوست و در طول زندگي تغيير نمي كند.

تجزيه و تحليل قوس ها و پيچ و خم هاي روي پوست كه علمي معروف به Dermatoglyphics است نشان مي دهد: بين اثر انگشت و اصليت افراد رابطه مستقيمي وجود دارد.

نمونه ها و برآمدگي هاي مربوط به اثرانگشت "داوينچي" ارتباط آن را با مردم خاورميانه مشخص مي سازد. حلقه هاي مركزي اثر انگشت وي شباهت بسياري به حلقه هاي مركزي آثار انگشت مردم خاورميانه داشته است. در حدود 60 درصد از جمعيت خاورميانه ساختار مشابهي را در آثار انگشتان خود نمايان ساخته اند.

يافته هاي اين تحقيق بر ادعاي "وزوسي" مبني بر اينكه مادر "داوينچي" برطبق آنچه قبلا تصور مي شد نه يك دختر روستايي محلي بلكه برده اي از خاورميانه بوده، قوت مي بخشد.

به گزارش مهر ، اسناد به دست آمده حاكي از آن است كه پدر وي كه صنعتگري معروف به سر "پيه رو داوينچي" بوده يكي از زنان خاورميانه به نام "كاترينا" را خريداري كرده است. در سده پانزدهم ميلادي خريداري بردگان خاورميانه اي در ايتاليا مرسوم بوده است.

در سال 1452 يعني سال تولد "داوينچي" قانوني در فلورانس تصويب شد كه حقوق و مزاياي بيشتري را در اختيار برده داران نسبت به بردگان خود اختصاص مي داد.

اندكي پس از تصويب اين قانون پدر "لئوناردو" با "كاترينا" ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج تولد پسري به نام "لئوناردو" بود.