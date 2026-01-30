به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سناییراد جمعه در آیین یادواره شهدای شهرستان جویبار اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی پس از ناکامی در جنگ مستقیم، مسیر اغتشاشات داخلی، اقدامات تروریستی و حمایت از عناصر معاند را در پیش گرفتند که این پروژه نیز به نتیجه نرسید.
وی با اشاره به ماهیت سازمانیافته ناآرامیهای گذشته افزود: در این حوادث، هدفگذاری اصلی تروریستها مراکز نظامی و نیروهای مسلح بود که در جریان آن تعدادی از مدافعان امنیت به شهادت رسیدند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه اغتشاشات اخیر بر اساس یک طراحی چندلایه انجام شد، تصریح کرد: در جریان این اقدامات، صدها مسجد مورد تعرض قرار گرفت که بخشی از آنها بهطور کامل تخریب شد.
سردار سناییراد نقش فضای مجازی را در هدایت آشوبها قابل توجه دانست و گفت: آمارها نشان میدهد بیش از ۹۳ درصد افراد بازداشتشده، از طریق شبکههای مجازی آموزش دیده و هدایت میشدند.
وی ادامه داد: بخشی از عوامل میدانی با تحریک هیجانات جوانان، آنان را به سمت رفتارهای خشن سوق میدادند و در کنار آن، افرادی نیز بهعنوان اراذل و اوباش با دریافت پول در صحنه حاضر شده بودند.
معاون دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا هدف نهایی این اقدامات را ضربه به تمامیت ارضی کشور دانست و افزود: این سناریوی آمریکایی ـ صهیونیستی با هوشیاری نیروهای امنیتی و همراهی مردم، در مدت کوتاهی مهار شد.
سردار سناییراد همچنین با اشاره به حضور ترامپ در منطقه هشدار داد: آمریکا باید بداند هرگونه خطای محاسباتی علیه ایران، هزینهای بهمراتب سنگینتر از تجربیات گذشته برایش بههمراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نوع تهدید نظامی، از آمادگی کامل برای پاسخ قاطع و بازدارنده برخوردار است.
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