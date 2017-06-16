وخامت اوضاع صنعتی/۷۰ درصد کارخانجات ورامین تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی گفت: در چنین نظام سیاسی و این حکومت اسلامی داریم اما برخی افراد چشم به دست بیگانه دارند و از دموکراسی ملحدین و بیگانگان استفاده می کنند، البته استفاده از تجربیات دیگران ایرادی ندارد اما ما که این ارزش های معنوی اسلامی را داریم چرا به افرادی که تاریخ تمدن آن ها به ۲۰۰ سال نمی رسد پناه ببریم.

وی افزود: جامعه ای با ۱۴۰۰ سابقه آسمانی و زیبای تمدن نباید دست در مقابل فرانسوی ها دراز کرده و به سند ۲۰۳۰ بیگانگان عمل کند، حقوق شهروندی را از افرادی می گیریم که تاریخ تاسیس کشور آن ها به ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال نمی رسد، متاسفانه جمعی در این کشور سند ۲۰۳۰ را به عنوان محصول این فرهنگ به داخل کشور می آورند، در حالی که سند توسعه آموزش و پرورش را مجلس تصویب کرده و منطبق با سبک زندگی ایرانی- اسلامی را کنار می گذارند.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با بیان این که غربی ها ادعای مبارزه با تروریسم را دارند اما با منافقین رابطه دارند، گفت: منافقین ۱۷ هزار نفر را ترور کردند، شهید بهشتی و ۷۲ تن را به شهادت رساندند اما تروریست این اتفاق ۲ روز بعد در پاریس مصاحبه کرده و مسئولیت را بر عهده گرفت، کشمیری بعد از انفجار در ۸ شهریور سال ۶۰ و به شهادت رساندن رییس جمهور و نخست وزیر به پاریس رفت، این با ادعای غربی ها در مبارزه با تروریسم منافات دارد.

وی اضافه کرد: دشمن می خواهد جامعه ما را به تباهی بکشاند، البته مجلس و شورای انقلاب فرهنگی در زمینه سند ۲۰۳۰ مقصر هستند، چرا چشم ها باز و حواس ها جمع نیست و کمیسیون آموزش و تحقیقات و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی از امضاء پنهانی این سند خبردار نشوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه بعد از اظهار نظر مقام معظم رهبری، حضرا والا می گویند من از هرچه بگذرم از سند ۲۰۳۰ نمی گذرم.

وی با اشاره به حادثه تروریستی تهران گفت: تروریست ها شیعه و سنی و عرب و کرد و فارس را نمی شناسد، از دم درب مجلس همه را به رگبار بست، داعش تکفیری است، همه را باطل و فقط خود را بر حق می داند، مجلس ۴ درب دارد که یکی از آن ها برای آمد و رفت مردم از اقصی نقاط کشور برای دیدار با نماینده خود است، در این سالن «گیت» نیست و فقط بازرسی دارد، این درب را انتخاب کرده و از همان ابتدا شروع به تیراندازی کردند.

نقوی حسینی خطاب به مسئولین گفت: این همان داعشی است که ما در سوریه برای حفظ نظام با آن ها می جنگیم، اگر حاج قاسم سلیمانی در سوریه جلوی داعش را نگرفته بود امروز در میدان ورامین باید با داعش می جنگیدیم، باید آگاه باشیم، هدف داعش ضربه زدن به ایران است.

وی با توجه به سفر وزیر صنعت و معدن به ورامین گفت: ۷۰ درصد واحدهای صنعتی ورامین تعطیل است، وزیر دیروز تعجب کرده بود، اما این یک واقعیت است، همت کنید، اوضاع صنعتی وخیم است، مردم در صحنه هستند، از دولت انتظار داریم که کمر همت را بسته و دست جلوی بیگانه دراز نکند و از سرمایه ها و ثروت داخل بهره ببرد، اگر نکند من به عنوان نماینده شما سوال کرده و استیضاح خواهم کرد، من وظیفه پیگیری حقوق مردم را دارم.