  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۶

مسئول مالی داعش در دیر الزور سوریه کشته شد

مسئول مالی داعش در دیر الزور سوریه کشته شد

مسئول مالی گروه تروریستی داعش روز جمعه در شهر البوکمال در حومه دیرالزور سوریه کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، مسئول مالی گروه تروریستی داعش در بمباران جنگده های ائتلاف بین المللی ضد داعش در حومه دیرالزور کشته شد.

این در حالی است که ارتش سوریه در ادامه پیشروی خود در جنوب و جنوب غرب رقه مناطق دیگری را از گروه تروریستی تکفیری داعش پاکسازی کرد.

ارتش و نیروهای مسلح سوریه در ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش مناطق بیشتری از جنوب بزرگراه اثریا - الرصافه - رقه را پاکسازی کردند.

ارتش سوریه در این محور روستاهای صهاریج الوهاب، جب الافادوس و جب مشرفه را آزاد کردند و شماری از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 4006405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها