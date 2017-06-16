مسئول مالی داعش در دیر الزور سوریه کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، مسئول مالی گروه تروریستی داعش در بمباران جنگده های ائتلاف بین المللی ضد داعش در حومه دیرالزور کشته شد.

این در حالی است که ارتش سوریه در ادامه پیشروی خود در جنوب و جنوب غرب رقه مناطق دیگری را از گروه تروریستی تکفیری داعش پاکسازی کرد.

ارتش و نیروهای مسلح سوریه در ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش مناطق بیشتری از جنوب بزرگراه اثریا - الرصافه - رقه را پاکسازی کردند.

ارتش سوریه در این محور روستاهای صهاریج الوهاب، جب الافادوس و جب مشرفه را آزاد کردند و شماری از تروریست ها را به هلاکت رساندند.