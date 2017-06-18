به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی در جلسه‌ای که با حضور حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم به منظور هماهنگی امور مشترک برگزار شد، گفت: یکی از کارهایی که خیرین نیکوکار برای خشنودی خداوند و مردم انجام می‌دادند وقف آب انبار بوده است که وظیفه میراث فرهنگی و اداره اوقاف است که این میراث ارزشمند را باز زنده نمایند.

وی با بیان اینکه آب انبارها در گذشته نه چندان دور یکی از عناصر مهم شکل گیری گذرها و محلات در مناطق گرم و خشک بوده‌اند، ادامه داد: آب انبارها نه تنها در حوزه معماری و سازه، بلکه از لحاظ اجتماعی و برقراری تعاملات بین ساکنین یک محل نقش مهم و پُر رنگی داشته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: در یک برنامه جامع و مشترک با اداره اوقاف قم، به عنوان متولی اصلی آب انبارهای استان، در صدد شناسایی و مطالعه جدی بر روی این میراث ارزشمند هستیم.

وی گفت: پس از شناخت دقیق آب انباره و مطالعه بر روی آنها باید جهت مرمت، احیا، بهسازی و باز زنده سازی آنان اقدام نمود و این کار سترگ، همکاری سایر ارگان‌ها و ادارت استان را می‌طلبد.

رضایی خاطر نشان کرد: امروزه استفاده از آب انبارها با کاربری گذشته وجود ندارد اما می‌توان از این آثار به عنوان مراکز فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی استفاده کرد.

گفتنی در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری بین اداره کل میراث فرهنگی قم و اداره کل اوقاف استان منعقد شد.