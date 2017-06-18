ابهامات اقدام هیئت نظارت بر برجام

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جامع تحریم‌های ایران و روسیه عصر پنجشنبه ۲۵ خرداد در مجلس سنای آمریکا تصویب شد. این طرح با اکثریت قاطع آراء تصویب و سناتور «برنی سندرز» و «راند پاول» به آن رأی منفی دادند.

این طرح با ۹۸ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون شدن نیازمند تصویب مجلس نمایندگان آمریکا است. این قانون علاوه بر اینکه اشخاص و شرکتهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را در معرض تحریم قرار می دهد، دست رئیس جمهور آمریکا برای تحریمهای جدید ایران به بهانه تروریسم و نقض حقوق بشر را باز می گذارد.

در مقابل تصویب این طرح همگان در داخل و خارج از کشور از دقایقی پس از تصویب منتظر پاسخ مقامات دو کشور ایران و روسیه بودند؛ پاسخ هایی که به شیوه های مختلف به این موضوع داده شد.

با توجه به سرانجام رسیدن برجام شاید انتظار برخی این بود که دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران تحریمی تصویب نمی شود؛ انتظاری که به سرعت بی اساس بودن آن با اقداماتی که با روح برجام در تضاد بود، مشخص شد. در جمهوری اسلامی ایران «هیات نظارت بر اجرای برجام» یکی از مراجعی است که مسئولیت بررسی رفتارها و اقدامات کشورهای متعهد در برجام را برعهده دارد و پس تصویب طرح جامع تحریم‌های ایران و روسیه افکارعمومی در انتظار تشکیل جلسه توسط این هیات بود.

علی شمخانی عضو هیات نظارت بر اجرای برجام صبح امروز در اینباره گفت: در جلسه اخیر هیئت نظارت بر اجرای برجام «مصوبه» مجلس سنای آمریکا به دقت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص انجام اقدامات و فعالیت های متقابل اتخاذ شد.

پس از دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر ولایتی دیگر عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام دومین نفری بود که از برگزاری جلسه این هیات خبر داد. وی عصر امروز در گفتگویی با خبرگزاری صداوسیما در اینباره گفت: جلسه هیئت نظارت بر برجام هفته گذشته برگزار و مقرر شد که جلسه دیگر این هیئت در فاصله بسیار نزدیک، یعنی شاید در روزهای آینده با طرحی که وزارت امور خارجه خواهد آورد برگزار شود.

حال با توجه به زمان تصویب طرح جامع تحریم‌های ایران و روسیه که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد و این دو اظهار نظر در خصوص برگزاری جلسه هیات نظارت این ابهام بوجود می آید که این جلسه قبل از تصویب طرح سنا برگزار شده است یا بعد از آن؛ زیرا دبیر شورای عالی امنیت ملی به «مصوبه» اشاره کرده است که قاعدتا باید بعد از تصویب طرح سنا برگزار شده باشد و ولایتی از برگزاری این جلسه در هفته گذشته صحبت کرده است!؟

از سوی دیگر مشخص نیست که بلاخره این هییت تصمیم و برنامه ای برای مقابله با اقدام امریکا طراحی کرده است یا خیر؟ چراکه در حالیکه شمخانی از اتخاذ تصمیمات لازم در جلسه هییت نظارت در خصوص اقدامات متقابل خبر می دهد، ولایتی می گوید قرار شده که وزارت خارجه طرحی را برای این موضوع تهیه کرده و به جلسه هییت نظارت بیاورد.

اکنون سوال این است که اگر هنوز وزارت خارجه به عنوان متولی اصلی پرونده هنوز طرحی آماده کرده و به هییت نظارت ارائه نکرده، این هییت بر چه مبنایی تصمیمات لازم برای اقدام متقابل را اتخاذ کرده است؟