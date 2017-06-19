مهران غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت خود بعد از عمل جراحی و پیوستن دوباره اش به سریال «پنچری» گفت: این اتفاق باعث شد متوجه شوم چقدر مردم، همکاران و هنرمندان و خبرنگاران دوستم دارند و پیگیر حالم هستند.

وی ادامه داد: من هنوز درد دارم و حدود سه هفته باید با عصا و ویلچر و مراقبت در سریال حضور پیدا کنم که البته با توجه به اینکه فقط سکانس های حضور من در سریال باقی مانده است سر سریال می روم تا این تصاویر گرفته شود.

غفوریان در پایان اظهار کرد که به زودی جلوی دوربین می رود و کارش را در این سریال ادامه می دهد.

به گزارش مهر، چندی پیش مهران غفوریان به دلیل عمل جراحی پای خود در بیمارستان بستری شد و عملش با موفقیت انجام گرفت.

مهران مهام تهیه کننده سریال بعد از آن بیان کرد که داستان را به گونه ای تغییر می دهند که او بتواند در سریال حضور داشته باشد.

حدود ۹۰ درصد از سریال «پنچری» به تصویربرداری رسیده است و در ۱۰ درصد باقی مانده بیشترین سکانس ها و صحنه ها به بازی مهران غفوریان تعلق دارد.

«پنچری» داستان پسری است که همه مقدمات را چیده تا به دختر مورد علاقه اش برسد اما در این مسیر اتفاقاتی رخ می دهد که او برای رسیدن به خواسته اش همه اطرافیانش را به چالش می کشد و…

مهران غفوریان، رضا داوودنژاد، یوسف تیموری در نقش حمید، حمید لولایی در نقش عمو پرویز،‌ رضا نیکخواه در نقش حبیب، زهره فکور نقش افسانه، مائده طهماسبی آشفته، مریم سعادت متانت، شهین تسلیمی پوران، شهره سلطانی نپا از بازیگران سریال هستند.

دیگر عوامل سریال عبارتند از تهیه کننده: مهران مهام، نویسنده و کارگردان: برزو نیک نژاد،‌ مدیر تولید: نعمت یمینی، مجری طرح و دستیار اول کارگردان: حامد مختاری، دستیار دوم کارگردان: نوید صلاحی، منشی صحنه: الهام اخوان، مدیر برنامه ریزی: احسان سجادی حسینی، مشاور رسانه ای: مجتبی احمدی، دستیار برنامه ریز: مینا نیکو، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری.