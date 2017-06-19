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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

اخبار جنگ موصل؛

هلاکت «ابوبکر المصری» در غرب موصل/تداوم پیشروی نیروهای عراقی

هلاکت «ابوبکر المصری» در غرب موصل/تداوم پیشروی نیروهای عراقی

نیروهای عراقی در ادامه عملیات ضد داعش برای بازپس گیری آخرین مناطق تحت اشغال تکفیری ها، ۱۵۰ متر در الموصل القدیمه در غرب موصل پیشروی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای پلیس به پیشروی در الموصل القدیمه ادامه می دهند و با حمایت هوایی و پهپادها به سوی اهداف از پیش مشخص شده در حرکت هستند و موفق به آزادسازی مسجد الهادین و هلاکت ابوبکر المصری یکی از سرکرده های بارز داعش در باب جدید در الموصل القدیمه شدند.

این در حالی است که برخی منابع عراقی بیان کردند که نیروهای شرکت کننده در عملیات آزادسازی نینوا ۱۵۰ متر در الموصل القدیمه پیشروی کرده اند و مواضع تک تیراندازان داعش را هدف قرار دادند و سلاح های سنگین و سه خودرو بمبگذاری شده داعش را منهدم کردند و ۱۵ داعشی را به هلاکت رسانده اند.

نیروهای عراقی در حال پیشروی به سوی محله الشفاء در غرب موصل نیز هستند.

از سوی دیگر نیروهای حشد شعبی عراق یورش داعش در غرب تلعفر را دفع کردند.

منابع وابسته به حشد شعبی اعلام کردند که نیروهای حشد شعبی یورش داعش به غرب تلعفر را دفع کردند که در جریان این عملیات چهار داعشی از جمله یک عامل انتحاری را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 4009073

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