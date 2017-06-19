مساله عادی سازی روابط با صهیونیست ها، جنایت دینی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابو شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران در هفدهمین مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد گفت: مساله عادی سازی روابط با صهیونیست ها، جنایت دینی، اخلاقی و سیاسی است. انسان نباید دشمن خداوند و بشریت را به عنوان دوست خود بداند.

وی افزود: خداوند در قرآن در سوره اسرا توصیفی درباره سلطه طلبی دارد. سلطه طلبی همسو با مساله فساد است چرا که سطله طلبی در اسلام و یهود و بقیه ادیان با آن تضاد شده است.

ابوشریف ادامه داد: کسانی که با رژیم صهیونیستها مبارزه می کنند، جز بندگان خوب خدا هستند. صهیونیستها کوشیدند رابطه خوبی با کشورهای عربی داشته باشند چون می دانند در منطقه کسی از آن ها خوششان نمی آید. کسانی که موافق طرح صهیونیستها بودند، سعی کردند تا رابطه خوبی میان کشورهای منطقه با این رژیم ایجاد کنند.

وی با اشاره به گردهمایی آمریکا و عربستان برای مبارزه با تروریسم گفت: اعلام کردند که هدف این گردهمایی، خشکاندن منابع تروریسم است اما همه می دانند که ایجاد تروریسم و داعش ساخته و پرداخته خود همین ها بوده است. هدف این گردهمایی، ضدیت با ایران، حزب الله، حماس و جهاد فلسطین بوده است. اخیرا رژیم صهیونیستی و بقیه کشورها تلاش می کنند چهره کسانی که با این رژیم مخالفت می کنند را مخدوش کنند. مبارزه با رژیم صهیونیستی، واجب دینی و اخلاقی و انسانی است.

ابو شریف گفت: ما تمام کسانی که با عادی سازی روابط با اسراییل مقاومت می کنند را ارج می گذاریم. حاضرشدن ورزشکاران برای مبارزه با ورزشکاران صهیونیست به معنی عادی سازی روابط سیاسی و اقتصادی و همه وجوه با این رژیم است.