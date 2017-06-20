افزایش ۳ پرواز جدید در مسیر کرمانشاه - تهران با هواپیماهای ATR

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۳ پرواز جدید در مسیر کرمانشاه - تهران و بالعکس با هواپیماهای ATR خبر داد و اظهار داشت: این پرواز روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته و توسط هواپیمای ATR، از گروه ناوگان تازه خریداری شده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و به ترتیب در ساعتهای ۸:۳۰، ۰۸:۴۵ و ۱۴:۳۵ از فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: هم اکنون از فرودگاه کرمانشاه ۱۲۶پرواز هفتگی به مسیر های داخلی تهران، مشهد مقدس، عسلویه، کیش،قشم،بندر عباس و شیراز انجام می پذیرد.

بیاتی در ادامه از اعزام زائرین بیت الله الحرام استان‌های کرمانشاه و ایلام از فرودگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: امسال یک هزار و ۳۲۵ زائر از طریق فرودگاه کرمانشاه به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه افزود: عملیات اعزام زائرین بیت الله الحرام استانهای کرمانشاه و ایلام امسال از ۲۸ مرداد ماه از طریق فرودگاه کرمانشاه صورت می پذیرد و بنا بر برنامه تبیین شده یک هزار و ۳۲۵ زائر از طریق فرودگاه کرمانشاه به دیدار معبود خواهند شتافت که آمارها از رشد ۶۰درصدی اعزام زائرین از طریق این فرودگاه خبر می دهد.

وی بیان کرد: فرودگاه کرمانشاه به عنوان هاب فرودگاههای غرب کشور نقش بسزایی در جا به جایی مسافرین استانهای غربی کشور را دارد و نیز به عنوان تنها فرودگاهی در غرب کشور مطرح است که توانایی پذیرش هواپیماهای پهن پیکر را دارا است.