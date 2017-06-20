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۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه خبر داد:

افزایش ۳ پرواز جدید در مسیر کرمانشاه - تهران با هواپیماهای ATR

افزایش ۳ پرواز جدید در مسیر کرمانشاه - تهران با هواپیماهای ATR

کرمانشاه- مدیر کل فرودگاه کرمانشاه گفت: ۳ پرواز در مسیر تهران - کرمانشاه و بالعکس به پروازهای برنامه‌ای هفتگی فرودگاه کرمانشاه اضافه شد.

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۳ پرواز جدید در مسیر کرمانشاه - تهران و بالعکس با هواپیماهای ATR خبر داد و اظهار داشت: این پرواز روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته و توسط  هواپیمای  ATR، از گروه ناوگان تازه خریداری شده  شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و به ترتیب در ساعتهای  ۸:۳۰، ۰۸:۴۵ و ۱۴:۳۵ از فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: هم اکنون از فرودگاه کرمانشاه ۱۲۶پرواز هفتگی به مسیر های داخلی تهران، مشهد مقدس، عسلویه، کیش،قشم،بندر عباس  و شیراز انجام می پذیرد.

بیاتی در ادامه از اعزام زائرین بیت الله الحرام استان‌های کرمانشاه و ایلام از فرودگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: امسال یک هزار و ۳۲۵  زائر از طریق فرودگاه کرمانشاه به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. 

 مدیر کل فرودگاه کرمانشاه افزود: عملیات اعزام زائرین بیت الله الحرام استانهای کرمانشاه و ایلام امسال از ۲۸ مرداد ماه  از طریق فرودگاه کرمانشاه صورت می پذیرد و بنا بر برنامه تبیین شده یک هزار و ۳۲۵ زائر از طریق فرودگاه کرمانشاه به دیدار معبود خواهند شتافت که آمارها از رشد ۶۰درصدی اعزام  زائرین از طریق این فرودگاه خبر می دهد.

وی بیان کرد: فرودگاه کرمانشاه به عنوان هاب فرودگاههای غرب کشور نقش بسزایی در جا به جایی مسافرین استانهای غربی کشور را دارد و نیز به عنوان تنها فرودگاهی در غرب کشور مطرح است که توانایی پذیرش هواپیماهای پهن پیکر را دارا است.

کد مطلب 4010205

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