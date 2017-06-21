منصوریان به دنبال جذب مدافع تراکتورسازی/ یک مدافع بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال قصد داشتند برای ترمیم خط دفاعی این تیم پژمان منتظری را به خدمت بگیرند که رایزنی هایی هم در این مورد صورت گرفت اما در نهایت منتظری به باشگاه سابق خود پاسخ منفی داد.

این درحالی بود که رابسون جانواریو هم نتوانست رضایت نامه خود را از تیم باهیا برزیل دریافت کند تا ابهامات در خط دفاعی تیم علیرضا منصوریان بیشتر شود و دست او بیشتر از قبل خالی بماند.

کادر فنی استقلال ابتدا قصد جذب امیرحسین صادقی مدافع و کاپیتان پیشین این تیم را داشت که البته متوجه تمدید قرارداد وی با پیکان شد. ضمن اینکه رابطه صادقی و رحمتی هم تعریفی ندارد و همین امر مانع بزرگی در جذب این بازیکن بود.

در نهایت علیرضا منصوریان به این جمع بندی رسیده که سراغ خالد شفیعی مدافع میانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز برود. البته با توجه به محرومیت تراکتورسازی از جذب بازیکن جدید بعید است که مسئولان این باشگاه اجازه جدایی به خالد شفیعی را بدهند.