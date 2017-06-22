آغاز ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه​های علوم پزشکی کشور طی دو سال گذشته با ارتقاء کیفی و بهره گیری از شاخص های بین المللی تلاش کرده است تا توان رقابتی نظام تحقیقات مرتبط با سلامت را در عرصه های جهانی گسترش داده و موجبات بالندگی و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تحقیقات علوم پزشکی را فراهم​آورد.

نتایج جستجوی مقالات در پایگاه​های معتبر ISI ،Pubmed و Scopus در سال ۲۰۱۶ به ترتیب بیانگر رشد ۵۶، ۲۳ و ۲۳ درصدی مقالات علوم پزشکی نسبت به سال پایه ۲۰۱۴ میلادی بوده است.

این در حالی است که مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد برتر نشریات (Q۱ ) در سال ۲۰۱۵ رشدی معادل ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته است. تعداد ارجاعات نیز نسبت به سال پایه ۲۰ درصد افزایش یافته اند.

از طرفی آمار مربوط به سال ۲۰۱۷، بیانگر آن است که تعداد ۸ دانشگاه علوم پزشکی در تیپ یک، سه دانشگاه به همراه انستیتو پاستور در تیپ دو و یک دانشگاه نیز از تیپ سه در نظام رتبه بندی ESI قرار گرفته اند.

با توجه به این دستاوردها فرآیند «ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵» ، با حداقل تغییرات در شاخص های ارزیابی از ابتدای تیر ماه ۹۶ آغاز می شود.

در این فرآیند، کلیه شاخص های مربوط به محور تولید علم توسط ستاد (تیم ارزشیابی) استخراج و امتیازدهی شده و شاخص های مربوط به حیطه ساختار نیز توسط دفاتر مربوطه در ستاد، بررسی و بر اساس شاخص های اعلام شده امتیازدهی می شوند.

بر اساس راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور (۱۳۹۵)، محورهای مورد ارزشیابی شامل محور تولید علم (۸۰ درصد از وزن امتیاز) و محور ساختار (۲۰ درصد از وزن امتیاز) است.

در محور تولید علم ۸ شاخص شامل برونداد پژوهشی، مقالات کیفی منتشر شده، رهبری در انتشار، همکاری های بین المللی، مقاله به ازای عضو هیات علمی، تعداد کل استنادات، استنادات به مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۶ ، شاخص H محاسبه می شود.

در محور ساختار نیز شاخص های زیر ساخت پژوهش، توسعه ظرفیت نیروی انسانی، توسعه تحقیقات دانشجویی و اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی بررسی می شود.