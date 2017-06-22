«۵۰۱ نکته برای معلمان» تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، امروزه برای موفقیت، معلمان به افکار جدیدی و جسورانه ای نیاز دارند تا به کمک آنها، با دانش آموزان خود رفتار کنند. هم چنین، معلمان به نکات ماندگاری و اثر بخشی در مورد ماهیت تدریس و یادگیری نیاز دارند. این کتاب هر دو مورد را توامان در بر دارد و منبعی الهام بر انگیز برای معلمان تمامی دروس و همه دروه های تحصیلی است.

این کتاب شامل اندیشه های تازه ای است که زمان کاربرد آنها فرا رسیده است. هم چنین، همراه با این اندیشه ها، روش های جا افتاده ای را هم یادآوری می کند که هرگز شکست نمی خورند.

انتشارات قدیانی، ۵۰۱ نکته برای معلمان را در نوبت چاپ ششم، تیراژ ۲۲۰۰نسخه، ۱۴۴ صفحه و قیمت ۱۰۰۰۰تومان در اختیار معلمان قرار داد.