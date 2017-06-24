مراحل فنی «لابی» تمام شد/ آماده شدن فیلم برای اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل فنی فیلم سینمایی «لابی» به کارگردانی محمد پرویزی و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان روز گذشته جمعه دوم تیر ماه به پایان رسید.

ساخت موسیقی این فیلم به تازگی توسط فردین خلعتبری به اتمام رسیده و همچنین مراحل پایانی فنی همچون تصحیح رنگ نیز انجام شده است. با پایان مراحل فنی، این فیلم در مسیر طراحی اقلام تبلیغاتی (تیزر و پوستر و...) قرار گرفته و به زودی آماده اکران می‌شود. همچنین به زودی از سایت رسمی و دو زبانه این فیلم سینمایی رونمایی خواهد شد.

«لابی» در نووتل واقع در فرودگاه امام خمینی فیلمبرداری شده است و بازیگرانی چون شهاب حسینی، ساره بیات، سحر دولتشاهی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، علیرضا آقاخانی، بهنوش طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، مهرداد صدیقیان، آزاده صمدی، سام نوری، آرمان درویش، هستی مهدوی فرد، مهسا همتی، مارن میلر، سارا منجزی پور و الهام جعفرنژاد در این اثر سینمایی به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «لابی» فیلمی اجتماعی درباره خاطرات است. قصه مسافرانی که بارها بیشتر از وزن چمدان هایشان خاطره حمل می کنند. اسیر اتاق ها، راهروها و لابی ها میان خود و میان دیگران ... لابی قصه این آمد و شدها است.

گروه ساخت فیلم «لابی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد پرویزی، تهیه کننده : امیر شهاب رضویان، سرمایه گذار: موسسه فرهنگی هنری محسن، بازنویسی فیلمنامه: پژمان زهاب، تدوین: محمد رضا مویینی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی، دستیار دوم کارگردان: افشین آقایی، دستیار کارگردان: علی محبی، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، مدیرفیلمبرداری: علیرضا برازنده، دستیار اول فیلمبردار: محمد عزت خواه، دستیاران فیلمبردار: حامد عزت خواه، امین بیابانی، امیر محمدی، مهدی پیران، سامان زعفری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت حقیقی، دستیاران صدابردار: کیوان نصیری خرم و امین نوبخت حقیقی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، دستیار اول صحنه: جواد فاضلی، مدیر صحنه: احمد عبداللهی، دستیاران لباس: سهیلا فرهادیانی و مینو آقاسی، طراح چهره پردازی: افروز بوجاریا، مجریان گریم: فاطمه قمری خان و وحید شیرزاد اصل، دستیار گریم: بهاره عباسی، عکاس: فتاح ذی نوری، دستیار عکاس: هلیا کریمی، فیلمساز مستند و پشت صحنه: مجتبی فلاحی، مشاور رسانه ای و روابط عمومی: امید عشیری، سایت: ‌محمدعلی غائبی، مدیر تدارکات: امیر اسکندری، دستیار تولید: احمد عطایی، دستیار اول تدارکات: علی حسین قاسمی، همیاران تدارکات: سیدبهنام حسینی بیدار و یاشار قاسمی، ترابری: احمدرضا پونکی، فرزاد سندی، مجید فلاح، همایون ملکی، روح الله خلجی، مدیر تولید: مجید کریمی، مجری طرح : محمدرضا تاجیک.