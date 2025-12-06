روستابازارها؛ پیوند تولید محلی با اشتغال پایدار روستاییان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: تأمین عادلانه کالاهای اساسی و حمایت از روستاییان در سیستان و بلوچستان، یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی این استان به شمار میرود؛ استانی که با پراکندگی جغرافیایی گسترده، فاصله زیاد روستاها از مراکز شهری و محدودیتهای زیرساختی مواجه است.
اهمیت دسترسی به اقلام ضروری زمانی بیشتر میشود که بخش قابل توجهی از جمعیت استان در روستاها زندگی میکنند و هرگونه اختلال در روند تأمین کالا، معیشت آنان را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
اجرای برنامههای هدفمند برای رساندن کالا به دورترین نقاط، حذف واسطههای اضافی، نظارت بر قیمتها و ایجاد مسیرهای مطمئن برای عرضه اقلام مورد نیاز، نقشی کلیدی در جلوگیری از فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد دارد.
این روند زمینهساز توسعه روستایی، تقویت اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کمبرخوردار استان است، توجه جدی به این موضوع، سیستان و بلوچستان را به سمت الگویی پایدار از عدالت توزیعی و حمایت مؤثر از جامعه روستایی هدایت میکند.
بیش از ۵۱ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان را روستاییان تشکیل میدهند
محمدرفیع دهواری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای جدید سازمان تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان، راهاندازی «روستابازارها» را یکی از اقدامات مهم در راستای سیاستهای کلان دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم دانست.
مدیرکل تعاون روستایی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این طرح با هدف توزیع مناسب و عادلانه کالاهای اساسی در بستر جامعه، بهویژه مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفته دارد.
دهواری با اشاره به نقش مهم روستاییان در ترکیب جمعیتی استان بیان کرد: بیش از ۵۱ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان را روستاییان تشکیل میدهند و به همین دلیل ضروری است که سازوکارهای توزیع کالاهای اساسی متناسب طراحی شود.
وی تصریح کرد: روستابازارها در مراکز شهرها، بخشها، دهستانها و نقاط دارای تراکم جمعیتی بالا با اولویت روستاییان مستقر میشوند.
مدیرکل تعاون روستایی سیستان و بلوچستان درباره روند اجرایی روستا بازارها گفت: کالاهای اساسی با ظرفیت مناسب و قیمتهای تعاونی در مرحله اول عرضه میشود تا هم فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیدا کند و هم شبکه توزیع رسمی و مطمئن در روستاها فعال شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه روستابازارها میتوانند به یک سازوکار پایدار در توزیع کالا تبدیل شوند، گفت: این طرح تنها یک اقدام مقطعی نیست، بلکه قرار است بهعنوان یک بستر دائمی در استان فعال باشد و زمینه عرضه مستقیم، سالم و بدون واسطه کالاها را فراهم کند.
ایجاد ۵۰ روستا بازار در سطح استان سیستان و بلوچستان
جاسم بیجارزهی مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت طرح «روستا بازار» در سیستان و بلوچستان، آن را یکی از برنامههای گسترده و راهبردی دانست و گفت: بحث روستا بازار فقط یک پروژه محدود نیست؛ یک طرح بزرگ و فراگیر است.
وی با اشاره به برنامهریزی اولیه در ابتدای سال افزود: در حال حاضر ۲۲ روستا بازار در سطح استان فعال است اما مقرر شده ۲۷ روستا بازار دیگر نیز در سطح استان راهاندازی شود تا مجموع روستا بازارها در سطح استان به حدود ۵۰ روستا بازار فعال برسد.
وی کارکرد اصلی روستا بازارها را توزیع عادلانه کالاهای اساسی با قیمت مصوب عنوان کرد و گفت: این بازارها نقش مهمی در تنظیم بازار دارند؛ در حال حاضر، ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، خشکبار و دیگر مایحتاج ضروری مردم در این روستا بازارها عرضه میشود.
مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی سیستان و بلوچستان ادامه داد: علاوه بر این ۱۱ قلم، کالاهای دیگری هم وجود دارد که به صورت گستردهتر و بیشتر از دیگر نقاط در این فروشگاهها عرضه میشود؛ یعنی مردم میتوانند محصولات مورد نیازشان را با قیمت بسیار مناسبتر نسبت به فروشگاهها و مراکز دیگر تهیه کنند.
وی در پایان بیان کرد: توسعه این بازارها میتواند قدم مهمی در سهولت دسترسی روستاییان و شهروندان به کالاهای ضروری داشته باشد.
تأمین معیشت روستاییان در اولویت است
بیبی هاجره دهمیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات سازمان تعاون روستایی سیستان و بلوچستان گفت: سازمان تعاون روستایی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی خود، توسعه و تقویت تعاونیها و تأمین معیشت روستاییان را در اولویت کاری قرار داده و بر همین اساس، برنامه ایجاد و راهاندازی فروشگاههایی تحت عنوان روستا بازار در دستور کار قرار گرفت.
مدیر تعاون روستایی شهرستانهای زاهدان و میرجاوه افزود: تاکنون چندین فروشگاه در سطح استان افتتاح شده و یکی از این فروشگاهها نیز در روستای ریگ ملک به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به نوع کالاهای عرضهشده در این فروشگاهها بیان کرد: در روستا بازارها کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، شکر و سایر نیازهای ضروری مردم با قیمتی پایینتر از نرخ بازار و بهصورت هدفمند توزیع میشود.
ده میری ادامه داد: برنامه ما این است که با افزایش سهام و سرمایهگذاری خود روستاییان، بتوانیم کالاهای بیشتری از جمله لوازم خانگی و کالاهای برقی را نیز به مجموعه این فروشگاهها اضافه کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
هدف روستا بازار تنها روستاییان نیستند
وی با تأکید بر اینکه مخاطبان روستا بازار صرفاً روستاییان نیستند، گفت: هدف ما محدود کردن خدمات به روستاها نیست؛ بلکه در شهرها نیز این فروشگاهها اجرا میشود؛ نمونه این فروشگاه در سطح شهر زاهدان وجود داشته و فعال بوده است که تا قبل از سال جدید این فروشگاه با ساختاری پیشرفتهتر و کاملتر دوباره آغاز به کار خواهد کرد.
مدیر تعاون روستایی زاهدان و میرجاوه ادامه داد: یک نمونه دیگر از این فروشگاهها برای اجرا در خیابان قلمرو در نظر گرفته شده است که تا قبل از سال آینده عملیاتی خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: هدف این نیست که کالاها فقط به دست روستاییان برسد؛ همه افراد میتوانند از طریق این فروشگاهها تحت عنوان روستا بازار در سطح استان کالاهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
توسعه روستا بازارها به بستری پایدار برای توزیع مستقیم و هدفمند کالاهای ضروری در میان قشر کم درآمد جامعه تبدیل میشود.
این الگو با حذف واسطهها، تقویت شبکه توزیع رسمی و ارائه قیمتهای مناسب، میتواند دسترسی عادلانهتر به اقلام اساسی را برای روستاییان فراهم کند.
گسترش این مراکز به ایجاد شفافیت در بازار، افزایش اعتماد عمومی و تقویت تعاونیها کمک میکند؛ همچنین استمرار این روند، مسیر توسعه متوازن و بهبود معیشت در مناطق کمبرخوردار استان را هموار خواهد کرد.
نظر شما