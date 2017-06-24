اعلام میزان زکات فطره از سوی آیات عظام شبیری زنجانی وحسینی زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مبلغ ۶ هزار تومان بابت فطریه هر نفر به حساب گندم تعیین شده است.

کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز به حساب گندم ۹۰۰ گرم است که در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به شخص مستحق داد تا به وکالت از او برای خودش این مقدار طعام بخرد. دفتر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، مبلغ ۱۵۰۰ تومان را برای کفاره افطار غیر عمدی و مبلغ ۹۰ هزار تومان را برای افطار عمدی تعیین کرده است.

بنا بر نظر وی کسی که نماز عید فطر می‌خواند باید فطریه را پیش از نماز عید پرداخت کند و یا به این نیت کنار بگذارد ولی اگر نماز عید نمی‌خواند باید تا غروب روز عید فطر، زکات فطره را پرداخت کند یا کنار بگذارد. مصرف زکات فطره همان مصارف زکات است ولی احتیاط مستحب آن است زکات فطره فقط به مصرف مساکین شیعه یعنی فقرایی که بسیار نیازمندند، برسد.

اعلام نظر دفتر آیت‌الله حسینی زنجانی درباره میزان زکات فطره

در آستانه حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید سعید فطر، مبلغ زکات فطریه از سوی دفتر سید آیت‌الله محمد حسینی اعلام شد.

بنا به اعلام دفتر این مرجع عالیقدر اگر قوت غالب شخصی نان باشد، فطریه هر فرد ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می‌شود.

ولی اگر قوت غالب شخصی برنج خارجی باشد، فطریه ۱۲ هزار تومان و اگر برنج ایرانی قوت غالب باشد، فطریه ۲۷ هزار تومان تعیین می‌شود.