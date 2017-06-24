مکزیک از سد روسیه گذشت/ میزبان از صعود باز ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال مکزیک و روسیه روز شنبه در گروه A رقابتهای جام کنفدراسیون ها به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم مکزیک ۲ بر یک پیروز شد.

الکساندر سامدوف در دقیقه ۲۵ برای تیم روسیه گلزنی کرد اما آراخو (۳۰) و لوزانو (۵۲) با گل های خود نتیجه را به سود مکزیک تغییر دادند.

با این برد مکزیک ۷ امتیازی شد و بخاطر تفاضل گل ضعیف تر نسبت به پرتغال در رده دوم جدول ایستاد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

تیم روسیه با ۳ امتیاز در مکان سوم جدول قرار گرفت و در دور گروهی ناکام ماند.