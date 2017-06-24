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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۹

جام کنفدراسیون ها - روسیه؛

مکزیک از سد روسیه گذشت/ میزبان از صعود باز ماند

مکزیک از سد روسیه گذشت/ میزبان از صعود باز ماند

تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی مقابل روسیه به مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال مکزیک و روسیه روز شنبه در گروه A رقابتهای جام کنفدراسیون ها به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم مکزیک ۲ بر یک پیروز شد.

الکساندر سامدوف در دقیقه ۲۵ برای تیم روسیه گلزنی کرد اما آراخو (۳۰) و لوزانو (۵۲) با گل های خود نتیجه را به سود مکزیک تغییر دادند.

با این برد مکزیک ۷ امتیازی شد و بخاطر تفاضل گل ضعیف تر نسبت به پرتغال در رده دوم جدول ایستاد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

تیم روسیه با ۳ امتیاز در مکان سوم جدول قرار گرفت و در دور گروهی ناکام ماند.

کد مطلب 4013986

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