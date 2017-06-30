داوران جابجا شدند/ نبود صندلی کافی برای خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز نهم تیر ماه برای نمایش فیلم «دزد و پری ۲» به کارگردانی حسین قناعت در سالن شماره ۲ پردیس چهار باغ به دلیل ازدحام جمعیت و قرار ندادن جایگاه ویژه برای هیات داوران کودک و نوجوان، اعضای هیات داوران را از سالن خارج کنند. البته بعد از مدتی در سالن شماره ۴ برای هیات داوران صندلی خالی در نظر گرفته شد.

در ادامه به دلیل زیاد بودن آمار بلیت های فروخته شده، خبرنگاران را نیز از سالن نمایش فیلم به بیرون هدایت کردند و در مقابل اعتراض خبرنگاران، مسئولان سالن اعلام کردند که اهالی رسانه برای پوشش خبری به اصفهان آمده اند نه تماشای فیلم های جشنواره.

جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان این روزها در اصفهان در حال برپایی است.