به گزارش خبرگزاری مهر، «سینما هدهد» ویژه برنامه سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان است که به صورت روزانه به مدت ۴۵ دقیقه از کاخ جشنواره تا ۱۶ تیرماه روی آنتن شبکه هدهد می رود و وقایع جشنواره را بررسی می کند.

گفتگو با عوامل فیلم ها، هنرمندان و مسئولان جشنواره از جمله بخش های گفتگومحور این برنامه است.

آیتم «در حاشیه» این برنامه نیز به صورت روزانه به بررسی طنز حواشی جشنواره می پردازد. همچنین آیتم «از جشنواره چه خبر» نیز به مرور اخبار جشنواره می پردازد.

با توجه به اینکه خبرنگاران حوزه سینما در رسانه های مطرح کشور از تهران به اصفهان اعزام شده اند و به صورت دقیق در جریان جزئیات جشنواره هستند و با توجه به نگاه ویژه شبکه هدهد به حمایت از خبرنگاران و رسانه ها، حضور اهالی رسانه و خبرنگاران رسانه های بزرگ کشور به عنوان مهمان از اتفاقات ویژه ای است که در این برنامه رقم می خورد.

حضور داوران نوجوانی که وظیفه داوری آثار جشنواره را برعهده دارند و پوشش نشست های صبحگاهی فیلم ها با حضور عواملشان در این ویژه برنامه از دیگر بخش هاست.

شبکه جهانی هدهد اولین شبکه اسلامی بین‌المللی در حوزه کودک و نوجوان است که از طریق ماهواره فعالیت می‌کند. این مجموعه شبکه‌ها توسط دفتر آیت الله سیستانی راه‌اندازی شده است.