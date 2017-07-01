نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: شنبه‌شب بانفوذ موج سامانه پرفشار مستقر در غرب حوزه خزر، ابتدا وزش موقتی نسبتاً شدید باد در ناحیه مرزی و سپس افزایش ابر در گلستان را شاهد خواهیم بود و برای نواحی کوهستانی بارش ملایم پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با عبور این موج شرایط آب و هوایی به حالت عادی خود بازگشته و سامانه کم‌فشار تابستانه جایگزین آن خواهد شد، بنابراین شرایط جوی استان گلستان تا روز دوشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در نیمه دوم هفته جاری با استقرار الگوی تابستانه بر فراز ایران (کم‌فشار حرارتی فصلی) شاهد افزایش گرما و همچنین افزایش نسبی دمای حداکثری در استان گلستان خواهیم بود.

داداشی تصریح کرد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ناحیه شرقی و در روز پنجشنبه کل استان دما به حدود ۴۰ تا ۴۵ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی اظهار کرد: در حال حاضر دمای شهر گرگان ۳۱ درجه، مراوه‌تپه با ۳۵ درجه گرم‌ترین شهر استان و بندر ترکمن با ۳۰ درجه خنک‌ترین شهر استان گزارش‌شده است.