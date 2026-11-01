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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

کنگره سوم چهار هزار شهید گلستان در سال ۱۴۱۰ برگزار می‌شود

کنگره سوم چهار هزار شهید گلستان در سال ۱۴۱۰ برگزار می‌شود

گرگان-فرمانده سپاه نینوا گلستان از برگزاری سومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان در سال ۱۴۱۰ خبر داد و گفت: دبیرخانه دائمی کنگره تا برگزاری این رویداد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه یکشنبه با حضور در سیمای گلستان با اشاره به ارزیابی عملکرد دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری کنگره، نظرسنجی گسترده‌ای در سطح استان و در میان جامعه مخاطبان انجام شد که محورهایی همچون برنامه‌ریزی، اطلاع‌رسانی، نحوه اجرا، محتوا و میزان رضایتمندی مردم را دربرمی‌گرفت.

وی افزود: جمع‌بندی نتایج این نظرسنجی نشان داد میزان رضایتمندی، علاقه‌مندی و استقبال از برنامه‌ها و محتوای ارائه‌شده در بخش‌های مختلف بین ۷۰ تا ۸۵ درصد بوده است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه این آمار می‌تواند شاخصی برای سنجش میزان اثرگذاری کنگره باشد، گفت: نتایج به‌دست‌آمده در برنامه‌ریزی‌های آینده و اصلاح نقاط ضعف برای برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسینی با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری کنگره‌ها نسبت به دوره نخست گفت: کنگره سال ۱۳۹۵ بیشتر بر سخنرانی و برنامه‌های خطابی متمرکز بود، اما در دوره دوم تلاش کردیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ابزارهای نوین انتقال پیام، مخاطبان با سلایق مختلف را درگیر برنامه‌ها کنیم.

وی ادامه داد: یکی از تفاوت‌های مهم این دوره، برگزاری برنامه‌ها در پنج روز متوالی و مشارکت دادن مردم سراسر استان در تمامی شب‌های کنگره بود تا حضور شهرستان‌ها به شب‌های مشخص و محدود اختصاص پیدا نکند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استمرار فعالیت‌های کنگره شهدا گفت: دبیرخانه دائمی کنگره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شورای سیاست‌گذاری دوره سوم نیز در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های این رویداد برای سال ۱۴۱۰ تدوین شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت توسعه آثار مکتوب مرتبط با شهدای استان گفت: گلستان ۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و هدف‌گذاری ما این است که برای ۲۰ درصد این شهدا، معادل ۸۰۰ شهید، کتاب تولید شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنگره نخست ۲۳ عنوان کتاب و در کنگره دوم ۱۳۸ عنوان کتاب منتشر شد و برای رسیدن به هدف تعیین‌شده در دوره سوم، باید تلاش بیشتری در حوزه پژوهش، مستندسازی و تولید آثار مکتوب صورت گیرد.

کد مطلب 6996935

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