به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه یکشنبه با حضور در سیمای گلستان با اشاره به ارزیابی عملکرد دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری کنگره، نظرسنجی گسترده‌ای در سطح استان و در میان جامعه مخاطبان انجام شد که محورهایی همچون برنامه‌ریزی، اطلاع‌رسانی، نحوه اجرا، محتوا و میزان رضایتمندی مردم را دربرمی‌گرفت.

وی افزود: جمع‌بندی نتایج این نظرسنجی نشان داد میزان رضایتمندی، علاقه‌مندی و استقبال از برنامه‌ها و محتوای ارائه‌شده در بخش‌های مختلف بین ۷۰ تا ۸۵ درصد بوده است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه این آمار می‌تواند شاخصی برای سنجش میزان اثرگذاری کنگره باشد، گفت: نتایج به‌دست‌آمده در برنامه‌ریزی‌های آینده و اصلاح نقاط ضعف برای برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسینی با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری کنگره‌ها نسبت به دوره نخست گفت: کنگره سال ۱۳۹۵ بیشتر بر سخنرانی و برنامه‌های خطابی متمرکز بود، اما در دوره دوم تلاش کردیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ابزارهای نوین انتقال پیام، مخاطبان با سلایق مختلف را درگیر برنامه‌ها کنیم.

وی ادامه داد: یکی از تفاوت‌های مهم این دوره، برگزاری برنامه‌ها در پنج روز متوالی و مشارکت دادن مردم سراسر استان در تمامی شب‌های کنگره بود تا حضور شهرستان‌ها به شب‌های مشخص و محدود اختصاص پیدا نکند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استمرار فعالیت‌های کنگره شهدا گفت: دبیرخانه دائمی کنگره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شورای سیاست‌گذاری دوره سوم نیز در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های این رویداد برای سال ۱۴۱۰ تدوین شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت توسعه آثار مکتوب مرتبط با شهدای استان گفت: گلستان ۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و هدف‌گذاری ما این است که برای ۲۰ درصد این شهدا، معادل ۸۰۰ شهید، کتاب تولید شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنگره نخست ۲۳ عنوان کتاب و در کنگره دوم ۱۳۸ عنوان کتاب منتشر شد و برای رسیدن به هدف تعیین‌شده در دوره سوم، باید تلاش بیشتری در حوزه پژوهش، مستندسازی و تولید آثار مکتوب صورت گیرد.