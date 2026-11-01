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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان شد؛ دمای هوا به ۲۹ درجه رسید

آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان شد؛ دمای هوا به ۲۹ درجه رسید

گرگان- بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد آق‌قلا با ثبت دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در روز یکشنبه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، بیشینه دمای هوا در آق‌قلا به ۲۹ درجه سانتی‌گراد رسید و شهرهای انبارالوم، کلاله و گنبدکاووس نیز دمای ۲۸ درجه را تجربه کردند.

همچنین گرگان و پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با کمینه دمای ۱۱ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد، از خنک‌ترین مناطق استان بودند.

بر اساس این گزارش، کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌ها شامل مراوه‌تپه ۱۵ و ۲۵ درجه، مینودشت ۱۶ و ۲۷ درجه، بندرترکمن ۱۳ و ۲۶ درجه، اینچه‌برون ۱۴ و ۲۸ درجه، علی‌آبادکتول ۱۳ و ۲۵ درجه، بندرگز ۱۴ و ۲۷ درجه و کارکنده ۱۲ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

همچنین در ایستگاه هاشم‌آباد گرگان کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

کد مطلب 6996943

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