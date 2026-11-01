به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، بیشینه دمای هوا در آق‌قلا به ۲۹ درجه سانتی‌گراد رسید و شهرهای انبارالوم، کلاله و گنبدکاووس نیز دمای ۲۸ درجه را تجربه کردند.

همچنین گرگان و پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با کمینه دمای ۱۱ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد، از خنک‌ترین مناطق استان بودند.

بر اساس این گزارش، کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌ها شامل مراوه‌تپه ۱۵ و ۲۵ درجه، مینودشت ۱۶ و ۲۷ درجه، بندرترکمن ۱۳ و ۲۶ درجه، اینچه‌برون ۱۴ و ۲۸ درجه، علی‌آبادکتول ۱۳ و ۲۵ درجه، بندرگز ۱۴ و ۲۷ درجه و کارکنده ۱۲ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

همچنین در ایستگاه هاشم‌آباد گرگان کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.