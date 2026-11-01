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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

البرادعی: حمله دوباره آمریکا به ایران دیوانگی محض است

البرادعی: حمله دوباره آمریکا به ایران دیوانگی محض است

مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با هشدار نسبت به احتمال حمله نظامی مجدد آمریکا به ایران، چنین اقدامی را «دیوانگی محض» توصیف کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به احتمال از سرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران هشدار داد که هرگونه حمله جدید واشنگتن به تهران، جز گسترش خشونت و ویرانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

البرادعی در پیامی تأکید کرد: هرگونه حمله دیگر آمریکا علیه ایران دیوانگی محض است و تنها به خشونت و ویرانی بیشتر منجر خواهد شد؛ منطقه ما، به‌ویژه، بهای سنگینی برای چنین اقدامی خواهد پرداخت.پ

وی همچنین از افرادی که بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نفوذ و تأثیرگذاری دارند خواست او را متقاعد کنند که از هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران خودداری کند.

البرادعی که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده داشت، در سال‌های گذشته نیز بارها نسبت به پیامدهای تنش‌آفرینی نظامی علیه ایران هشدار داده است.

وی در جریان بحران‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی و پرهیز از گزینه نظامی تأکید کرده بود.

کد مطلب 6996938

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      0 1
      پاسخ
      تا حالا فکر می کردی ترامپ عاقل است؟

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