نتایج نشست آستانه ۵ مثبت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه المیادین، خیرت عبدالرحمن اف وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد: راهکار نظامی برای حل بحران سوریه به درگیری های جدیدی در منطقه می انجامد و نتایج غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه افزود:سطح خشونتها در سوریه در نتیجه مذاکرات آستانه به صورت بسیار زیادی کاهش یافته است. نشست بعدی کارگروه سوریه در تاریخ یکم و دوم اوت آتی در تهران برگزار خواهد شد.

خیرت عبدالرحمن اوف بعد از دور پنجم مذاکرات استانه با قرائت بیانیه کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش در سوریه گفت: ما از برگزاری دور آتی مذاکرات ژنو در سوریه در ۱۰ جولای استقبال می کنیم.نشست بعدی آستانه در آخرین هفته اوت آتی برگزار خواهد شد. نشست در سطح عالی برگزار شد و نتایج مثبتی به دنبال داشت که هدفش تثبیت توقف درگیری در سوریه است.

وزیر خارجه قزاقستان نتایج نشست آستانه ۵ را در خصوص تثبیت ساز و کار توقف درگیری ها در سوریه مثبت ارزیابی کرد.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: در بیانیه مشترک کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش در سوریه بر ضرورت حفاظت از ثبات و تمامیت ارضی سوریه و راه کار سیاسی برای حل بحران این کشور تاکید شده است.

در این بیانیه هم‌چنین آمده است که گروه کار مشترک مکلف است تا تمام شروط را برای تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه تکمیل کند.

این کشورها بر تقویت ساز و کار آتش بس در سوریه و ایجاد اعتماد میان تمام طرفها تاکید کردند.

از سوی دیگر بشار الجعفری رئیس هیات مذاکره کننده دولت سوریه در آستانه ۵ اعلام کرد که این دور از مذاکرات مربوط به جزییات مناطق کاهش تنش در سوریه بود که هیات ترکیه ای آن را با مانع روبرو کرد.

وی موضع دولت ترکیه در این دور از مذاکرات را منفی ارزیابی و اعلام کرد که ترکیه سیاست باج خواهی را در پیش گرفت.