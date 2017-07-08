به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان با امکان تجربه رانندگی خودروهای نیسان، علاوه بر لمس هیجان و نوآوری، می‌توانند از آموزش‌های حین رانندگی کارشناسان جهان نوین آریا بهره‌مند و با امکانات و ویژگی‌های این خودروها به‌خوبی آشنا شوند.

نیسان ایکس‌تریل، یکی از محبوب‌ترین کراس‌اوورهای نیسان، ساخت کشور ژاپن است که در بسیاری از بازارهای جهان جزو پرفروش‌ترین کراس‌اوورها قرار گرفته است. ایکس‌تریل با موتور ۲٫۵ لیتری و جعبه دنده ضریب پیوسته (CVT) به بازار عرضه شده است.

این خودرو همچنین به فناوری سپر ایمنی نیسان مجهز بوده و امتیاز ۵ ستاره ایمنی را از EuroNCAP دریافت کرده است. آپشن‌های این خودرو استثنایی شامل هشدار سیستم نقطه کور، ۶ کیسه هوا، هشدار رانندگی بین خطوط، سیستم تهویه دوگانه، دکمه استارت، گرمکن صندلی‌های جلو، سانروف پانوراما، چراغ‌های LED مخصوص روز، آینه‌های جانبی جمع‌شونده، سنسور باران، سیستم‌های ترمز ABS و EBD و ESP، سیستم کنترل فشار باد لاستیک‌ها TPMS، سیستم Start/Stop، سیستم مانیتور ۳۶۰ درجه و … نصب شده است.

برای تست رانندگی ایکس‌تریل در داخل مجموعه زیبای برج میلاد، علاقه‌مندان تهرانی می‌توانند به وب‌سایت شرکت جهان نوین آریا مراجعه و زمان را به دلخواه خود رزرو کنند. پس از تایید رسمی زمان تست، همه چیز برای تجربه هیجان‌انگیز رانندگی با نیسان فراهم خواهد بود.

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