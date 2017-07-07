آمریکا سامانه دفاع موشکی «تاد» را آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دوتن از مقامات آمریکا روز جمعه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که مقامات واشنگتن در واکنش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی، قصد دارند که طی روزهای آینده توان سامانه دفاع موشکی خود موسوم به «تاد» را برای مقابله با موشکهای بالستیک میان بُرد به آزمایش بگذارند.

به رغم برنامه ریزیهای انجام شده برای انجام این آزمایش از چندین ماه پیش، این آزمایش جدید در پی پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک قاره پیما از سوی کره شمالی در روز چهارم ژوئیه از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

گفتنی است که مقامات کره شمالی در روزهای اخیر و بعد از یک آزمایش موشکی اعلام کردند که موشک بالستیک جدید و قاره پیمای این کشور از قابلیت حمل یک کلاهک هسته ای بزرگ و سنگین برخوردار است.

مقامات واشنگتن نیز در واکنش به این آزمایش موشکی پیونگ یانگ، خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی شدند.

«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اظهار داشت که این آزمایش موشکی موفقیت آمیز ظرفیت تسلیحات استراتژیک این کشور را که مشتمل بر بمبهای اتمی، هیدروژنی و همچنین موشکهای بالستیک قاره پیما است، تکمیل کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبر این کشور گزارش داد تا زمانی که واشنگتن به سیاست خصمانه خود در قبال پیونگ یانگ ادامه دهد، این کشور در مورد انصراف از برنامه تسلیحاتی خود با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.

یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که مقامات واشنگتن به این نتیجه رسیده اند که کره شمالی یک موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرده است که سرتاسر ایالت آلاسکای آمریکا را در تیررس خود قرار می دهد.