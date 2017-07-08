ساماندهی مد و لباس زیر «ذره بین» رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، «ذره بین» یکی از برنامه هایی است که امروز ۱۷ تیر با حضور حمید قبادی رییس کارگروه ملی ساماندهی مد و لباس کشور پخش می شود. در این ویژه برنامه درباره برنامه هایی که برای ساماندهی مد و لباس کشور طرح شده است، طرح مدارس مد و موسسات هنری مد و لباس گفتگو می شود.

«ذره بین» در هفته عفاف و حجاب قصد دارد از ابعاد مختلف به بررسی این موضوع بپردازد. تهیه و تولید این برنامه بر عهده گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است و مخاطبان می‎توانند شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۱ شنونده این برنامه باشند.

حماد خزایی تهیه کننده و سودابه آقاجانیان گوینده، در این برنامه با شنوندگان همراه هستند.

از دیگر برنامه هایی که به روز عفاف و حجاب اختصاص یافته است، مستند «سایه روشن» است که چهارشنبه از ساعت ۱۵ تقدیم فرهیختگان رادیو تهران می شود.

«گفتاورد» برنامه ای گفتگومحور اندیشه ای است که هر شب جز جمعه ها از ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن رادیو تهران می رود. این برنامه چهارشنبه ویژه روز عفاف و حجاب تدراک دیده شده است.