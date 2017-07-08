درگذشت هوادار ۶ ساله ساندرلند به خاطر سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، بردلی لاوری، هوادار ۶ ساله تیم فوتبال ساندرلند که دچار سرطان نوروبلاستوما (نوعی تومور بدخیم در کلیه کودکان) بود، درگذشت. بردلی رابطه‎ای نزدیک با بازیکنان فوتبال مخصوصا جرمن دفو داشت و از زمانی که به عنوان نماد عروسکی ساندرلند در فصل ۱۷-۲۰۱۶ در کنار زمین حاضر شد، شهرت پیدا کرد.

دفو مدام در بیمارستان و خانه به او سر می‎زد و بیشتر از بازیکنان با او رابطه داشت. خانواده او در تائید خبر فوت فرزندشان گفتند: فرزند شجاع ما با فرشته‎ها رفت. او با بیماری نوروبلاستوما مبارزه می‎کرد. او قهرمان کوچک ما بود و بهترین مبارزات را انجام داد، اما جای دیگر منتظرش بودند. کلماتی برای توضیح غم و اندوه فراوان ما وجود ندارد. از همه شما به خاطر پیام‎های زیبا و جملات پرمهرتان ممنونیم. پسر بچه کوچک ما خوب بخواب و با فرشتگان در آسمان اوج بگیر.

بردلی در سال ۲۰۱۱ به دنیا آمده بود و در سال ۲۰۱۷ از دنیا رفت.